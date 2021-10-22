Portekizli yıldız, Liverpool'a karşı oynayabilecek mi?

Manchester United'ın Portekizli futbolcusu Bruno Fernandes'in, pazar günü Liverpool'u ağırlayacakları maçta oynaması şüpheli görünüyor.

Manchester United; pazar günü Jurgen Klopp'un takımı Liverpool'u, Old Trafford'da ağırlarken üretken orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'ten yoksun olabilir.

Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Fernandes'in Manchester United'ın Premier Lig'de Liverpool ile oynayacağı maçı kaçırabileceğini söyledi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada başrol oyuncularından birisi olurken Liverpool maçında oynamaması, Manchester United'ın maça yönelik planlarını bozabilir.

Sonuç olarak Manchester United'ın Norveçli hocası Solskjaer, Portekizli yıldızı Fernandes'in Liverpool'a karşı oynayabileceğinden emin değil.

Ne söylendi?

Manchester United'ın patronu maç öncesi yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: "Bugün cuma ve maç pazar günü. Yani hala zamanımız var. Maça kadar sakat oyuncularımızın hepsi iyileşebilir ama bugünkü antrenmanda birkaç oyuncumuz eksikti. Pazar gününe kadar neler olabileceğini hep birlikte göreeğiz.

"Çarşamba günkü Atalanta maçında bazı oyuncularımız sakatlandı. 2 veya 3 oyuncumuzdan yoksun olabiliriz. Umarım, Liverpool karşısına tam kadro çıkabiliriz. Evet, Bruno da sakat oyuncularımızdan birisi ancak o, oynamak için elinden gelen her şeyi yapıyor."

Manchester United muhabiri Charlotte Duncker'ın değerlendirmesi

Manchester United muhabiri Charlotte Duncker, "Solskjaer; Fernandes, Marcus Rashford ve Fred'in oynamasını şüpheli görüyor fakat üçünün de pazar günkü maçta oynamasını bekliyoruz" dedi.

"Norveçli hoca, her zaman sakatlık ve takım haberlerini yakından takip ediyor. Basın toplantılarında düzenli olarak gazetecilere kimin oynamayacağını tam olarak açıklamaktan kaçınıyor. Bu nedenle, üçünü de sahada görmemiz sürpriz olmaz.

"Fernandes kilit bir oyuncu ve çarşamba günkü Atalanta maçının adamı oldu. Portekizli yıldız orta saha, Liverpool maçında forma giymeyi umuyor. Sakatlıktan döndükten sonra iki maçta iki gol atan Rashford da maçta oynamayı umuyor."

Fernandes'in, Manchester United için önemi nedir?

Fernandes, bu sezon Premier Lig'de çıktığı sekiz maçta dört gol ve iki asistle Manchester United'ın en çok gol atan oyuncusu oldu.

Portekizli orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar adına son iki sezondaki tartışmasız en iyi oyuncusu oldu ve 2021-22 sezonunda, Premier Lig'deki şampiyonluk mücadelesinin kilit isimlerinden birisi olacak.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'inde son üç maçından sadece bir puan aldı ve son maçında deplasmanda Leicester'a 4-2 kaybetti. Solskjaer'in takımı, şu anda lider Chelsea'nin beş puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.

Liverpool ise ligin 2. sırasında yer alırken Old Trafford'da, Manchester United'a karşı iyi bir sonuç almayı planlıyor.

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