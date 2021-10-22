Kayserispor'un genç oyuncusu Emre Demir, Barcelona formasını giymeyi heyecanla beklediğini söylerken sabırsızlandığını da vurguladı.

Barcelona'nın yeni transferi Emre Demir, yeni takımıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Bir sonraki sezon Barcelona forması giyecek olan Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir, Katalan ekibine katılacağı için son derece heyecanlı olduğunu ve takım arkadaşlarıyla idmana çıkmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Emre Demir neler söyledi?

Şu anda Kayserispor formasını giyen fakat bir sonraki sezon için Barcelona ile anlaşan Türkiye'nin genç yeteneği Emre Demir, spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun YouTube kanalına konuk oldu.

Sohbet sırasında Uğur Karakullukçu'yla FIFA 22'de Barcelona - Real Madrid maçını oynayan genç oyuncu, "Barcelona'nın neredeyse her maçını izlemeye çalışıyorum. Ansu Fati, Yusuf Demir ve Gavi gibi genç oyuncularla idmana ve maça çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Futbol dünyasındaki idolünün şu anda PSG forması giyen Messi olduğunu ifade eden Emre Demir, "Benim için Messi, her zaman bir idol oldu. Onunla aynı takımda olmayı çok isterdim. Messi, benim için dünyanın en iyi oyuncusudur. Küçüklükten beri hep onun gibi olmak istedim" şeklinde konuştu.

Barcelona'ya transfer olmasının ardından Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın kendisini aradığını söyleyen Emre Demir şu şekilde konuştu: "Transferim sonrası Yusuf Yazıcı abim aradı. 'Türkiye'yi en güzel şekilde temsil et, bir Türk evladının orada neler yapabileceğini herkese göster' dedi."

Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Modric'i de çok beğendiğini belirten genç yetenek, "Bence o, çok iyi bir futbolcu. Maçlarını sürekli izlemeye çalışıyorum" diye konuştu.

Süper Lig'de de beğendiği futbolcular olduğunu açıklayan Emre Demir, özellikle Beşiktaş'ın bu sezon Barcelona'dan kadrosuna kattığı Pjanic'i beğendiğini söyledi. Emre; Miralem Pjanic'in, Süper Lig'e kalite kattığını dile getirdi.

Emre, sözlerini şu şekilde tamamladı: "İlk 11 oynadığım ilk maçta Burak Yılmaz ile konuşmuştuk. Beşiktaş'ta oynarken maçtan önce gelip bana 'Gençsin, kendini gösterirsin, kendine güven' diyerek beni rahatlatmıştı."

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