Fenerbahçe'den Ricardo Lopes ve Marko Arnautovic transferleri için paket teklif

Yeni sezonu şampiyonluk parolasıyla açan Fenerbahçe'nin Brezilyalı sol kanat oyuncusu Ricardo Lopes'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

Teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'nın oturmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hücum hattına yapılacak takviyeler merakla beklenirken, gündeme gelen son isim Portekizli teknik direktörün eski bir öğrencisi oldu. İtalyan basını sarı-lacivertli takımın Shanghai'den Ricardo Lopes'i istediğini belirtti.

Corriere di Bologna'da yer alan habere göre aynı takımdan Marko Arnautovic ile de ilgilenen ve Avusturyalı oyuncu için Serie A ekibi Bologna ve şampiyonluk yolundaki rakibi Beşiktaş ile yarışan Fenerbahçe, önümüzdeki birkaç saat içerisinde iki oyuncu için paket bir teklif hazırlayarak, Pereira'nın eski takımının kapısını çalabilir.

Sezona etkili başladı

Genellikle sol kanatta görev yapmasına rağmen görev verilmesi halinde sağ kanatta ve santrfor mevkisinde de oynayabilen Lopes'in takımıyla bir yıllık daha kontratı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Güney Kore takımı Jeonbuk Hyundai'den 5.5 milyon euro'ya transfer edilen Brezilyalı oyuncu, bu takımda forma giydiği 154 maçta 47 gol atmayı başarmıştı.

Çin'de Shanghai Port formasıyla ilk sezonunda 24 maçta 6 gol atan Lopes, ikinci sezonuna ise oldukça iyi bir başlangıç yaparken, oynadığı 5 maçta 4 gol attı. Daha önce hiç Avrupa'da oynayamayan Lopes'in Pereira faktörünün de etkisiyle takımların anlaşması halinde kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakacağı tahmin ediliyor.

Arnautovic Bologna'yı seçti ama...

Öte yandan Bologna, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki Arnautovic yarışı da sürerken, İtalyan takımı bu transferde bir adım önde görünüyor. Arnautovic ile yıllık 2.7 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan Bologna, oyuncunun kulübüyle anlaşarak serbest kalmasını bekliyor.

Serbest kalmak için Shanghai Port'tan 4 milyon euro'luk serbest kalma bedeli talep eden Arnautovic'in bu talebi şu ana dek kabul edilmedi. İki taraf arasındaki görüşmeler sürerken, Shanghai'ın 25 milyon euro ödediği 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kaptırmak istememesi oyuncunun Bologna'ya transferinin önündeki tek engel gibi görünüyor.

Oyuncu için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 5 milyon euro talep eden Çin takımının iki Türk takımıyla anlaşması halinde, Arnautovic'in Türkiye'de oynamak için yıllık 4 milyon euro'dan üç senelik sözleşme talep edeceği öne sürülüyor.

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