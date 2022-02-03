Mauricio Pochettino'nun Paris Saint-Germain'inin sunduğu oyunun hayal kurdurmadığını söylemek yetersiz kalır.

Ligue 1 devi, yıldızlarla dolu kadrosuna Lionel Messi'nin dahil olmasına rağmen düzenli olarak hayal kırıklığı yaratıyor.

Fenerbahçe'nin ve PSG'nin eski golcüsü Nicolas Anelka da tüm bu eleştirilere katılıyor. Fakat tüm ihaleyi Pochettino'ya bırakmanın da adil olmadığını düşünüyor.

Ne söylendi?

RMC Sport'a konuşan Anelka, Pochettino ile ilgili şu yorumu yaptı:

“Kovulması gerekiyorsa, bu zaman aralık ayıydı. Başaramadığı açık, ama başaramaz. Gerçek bu. Herkes nedenini biliyor. Bu çok zor.

"Birçok insan teknik direktör ve oyuncular hakkında konuşuyor. Böyle bir takımın hocası olduğunuzda, bir oyun planı bulmak çok zor ve karmaşık.

"Tottenham'da iyi şeyler yaptı fakat bunu PSG'de yapamayacağı açık. Bu birliktelik uzun sürmez. Bu tür yıldızları yedek oturtmak için cesur olmak gerekir ve belki de o, cesur değildir.

"Oyunu geliştirmek istiyorsa, güçlü seçimler yapması gerekiyor. Savunmaya kimlerin yardım etmediğini hepimiz biliyoruz.

"Yedek kulübesine yıldız mı koysun? Bunu istese de yapmaz."

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Görünüşe göre Anelka, PSG'de Pochettino'nun bazı kararları kendisinin almadığını ve takımı, yönetimin isteğine göre oluşturduğunu düşünüyor.

Ligue 1'de şu ana kadar işler sorunsuz gitse de PSG, oyun olarak tatmin etmiyor. Ayrıca Fransa Kupası'nda Nice'e elendiler.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmeleri durumunda bu, Arjantinli hocanın PSG'deki sonu olabilir.

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