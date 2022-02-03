ÖZEL | Hull City taraftarları, Acun Ilıcalı'dan çok umutlu: "Mesut Özil'i getirirse harika olur!"

RÖPORTAJ | Mustafa Kuru & Mert Ökten

Acun Ilıcalı'nın sürpriz bir şekilde İngiltere Champinship ekibi Hull City'i satın alması, Türkiye'de Hull City ve Champinship'e olan ilgiyi doğal olarak artırdı.

Bu satışın ardından Hull City, ligdeki üç maçını da kazanmayı başardı.

İşe hızlı başlayan Ilıcalı, menajer Grant McCann ile yolları ayırdı ve takımın başına Shota Arveladze'yi getirdi.

Shota'nın ilk maçında Hull City, evinde Swansea City'i 2-0 mağlup etmeyi başardı ve şimdi puan durumunda hızla yukarıya yükseliyor.

Ilıcalı, transferde de hızlı bir yol kat etti.

Kış transfer döneminde Brighton U-23 takımından sağ kanat oyuncusu Ryan Longman'ı 800 bin euro karşılığında kadrosuna katan Hull City, Sheffield United'dan da defansif orta saha oyuncusu Regan Slater'i transfer etti.

Kulüp, Fenerbahçe'den santrfor Allahyar Sayyadmanesh, Brentford forveti Marcus Forss ve Swansea City orta sahası Liam Walsh'u da kiralık olarak kadrosuna kattı.

Peki Acun Ilıcalı'nın Championship ekibini satın almasını taraftarlar nasıl karşıladı?

Hull City taraftarlarından Ollie ve Steven, takımın 29 Şubat'ta 2-0 kazandığı Swansea City maçı öncesinde ve karşılaşma esnasında, GOAL Türkiye'nin sorularını yanıtladı.

Ollie: “Acun Başkan, Hull City şampiyon!”

Swansea maçının başlamasına kısa bir süre kala stadyum çevresindeyiz ve Hull City taraftarı Ollie'ye soruları yöneltiyoruz.

Acun Ilıcalı’nın vizyonu hakkında ne düşünüyorsun? Sence altyapıya mı önem vermeli yoksa büyük isimleri mi transfer etmeli?

"Çok heyecanlıyız. Acun Ilıcalı, birkaç röportajında takıma büyük isimler getireceğini, taraftarlar ile daha önce hiçbir kulübün sahip olmadığı bir ilişki kuracağını söyledi.

"Bu, Hull City taraftarı olmak için en iyi zaman. 20 senedir Hull City taraftarıyım ve hiçbir zaman gelecek için bu kadar heyecanlı olmamıştım.

"Transferde tabii ki büyük oyuncuların gelmesini isteriz."

Mesut Özil gibi mi? Zira kendisi Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı.

“Mesut Özil gerçekten süper olurdu. Müthiş bir oyuncu. Şu anda, başta Türkiye’de oynayan futbolcular olmak üzere birçok transfer söylentisi var.

“Puan topladığımız ve sıralamada yukarıya çıktığımız sürece benim için problem yok. Takıma katkı verecek ve bizi Premier Lig’e çıkaracak her oyuncu bizim için önemli.”

Türk oyunculardan ya da Süper Lig’de oynayan oyunculardan tanıdığınız isimler kimler?

“Balotelli, Mesut Özil ve ismi bizim takımla anılan Pesic'i biliyorum."

Türkiye’den hangi takımları biliyorsunuz?

"Daha çok Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı duydum. Bunlar ilk aklıma gelenler."

Acun Ilıcalı ile önceki kulüp sahibini nasıl karşılaştırırsın?

“Bence daha şimdiden önceki kulüp sahibini geride bıraktı. Eski yönetim, 11 yıldır bu kulübün sahibiydi. Takımımızın kimliğini, adını ve logosunu değiştirmeye çalıştılar. Doğal olarak bunu korumak istedik.

"Birçok taraftar yeniden tribünlere dönecektir. Kulübün eski sahibi, taraftarlar için hiçbir adım atmak istemedi. Ama Acun, taraftarların yeniden statta olmasını istiyor."

Acun Ilıcalı sürekli Hull City ve Türkiye arasında özel bir bağ kurmaktan bahsediyor. Türk taraftarların Hull City’i desteklemesi yönünde arzusu var. Siz bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz?

“Hull City destekçilerine, hangi ülkeden olursa olsun, kapımız sonuna kadar açık. Ayrıca takımımızın Türkiye’de sezon öncesi hazırlık yapması, mesela Fenerbahçe ile maç yapması önemli. Ben de kesinlikle tatil için Türkiye’ye giderim.”

Acun Ilıcalı, Hull şehrindeki herkesin bu atmosfere dahil olmasına, ticari boyutundan daha çok önem veriyor. Ayrıca bilet fiyatlarında indirim yapacağını ve herkesin stadyumdaki atmosferin bir parçası olmasını istediğini belirtti. Her zaman “aile” kavramını vurguluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

“Kesinlikle önemli buluyorum. Bu, özellikle gelecek neslin de bu kulübün bir parçası olmasını sağlayacak. Zira bilet fiyatlarının yüksek olması halinde hem çocuklar hem de kalabalık aileler bu kulübün parçası olamayacaktır.”

Acun Ilıcalı’nın, kulübü devraldıktan sonra eski menajer Grant McCann ile yolların ayrılmasını nasıl yorumluyorsunuz?

“Grant McCann ile Hull City öncelikle bir alt lige yani 1. Lig’e düştü ve o dönemde birçok kişi gönderilmesi gerektiğini düşündü. Akabinde 1. Lig’de şampiyonluk yaşadık ve o ligin en iyi menajeri seçildi.

“Benim düşüncem, biraz daha şans verilmesinden yana olurdu ama diğer taraftan sezona da iyi başlayamadık.

“Acun Ilıcalı, takımı devraldıktan sonra ikide iki yapmayı başardı. Birçok insan bunun üzerine Grant McCann ile devam etmenin iyi olabileceğini söyledi ama onun bir planı var ve ben bu konuda Acun'a tamamen güveniyorum.

“Acun Başkan, Hull City Şampiyon!”

Steven: "Acun Ilıcalı'nın futbolu bildiğini düşünüyorum"

Şimdi stadyumdayız ve tribünde keyifler yerinde! Hull City, Swansea maçının devre arasına Tom Eaves ve Lewis-Potter'ın golleriyle 2-0 önde giriyor.

Benzer soruları başka bir Hull City taraftarı Steven'a yöneltiyoruz.

Kulübün satışı hakkında düşüncelerin neler? Bu, şu an Türkiye’de en çok konuşulan konuların başında geliyor. Hull City taraftarı ne hissediyor?

“Açıkçası, oldukça heyecanlıyım. Umuyorum ki hep birlikte başarılı oluruz. Önceki kulüp sahibi taraftar ile asla hiçbir bağ kuramadı. Görünüşe göre Acun, taraftarlar ile iyi bir bağ kuracak. Türkiye’deki taraftarlara kapımız açık.”

Acun'un kulübü devralmasından bu yana iki hafta geçti. Kendisi bu sürede sizde özel bir güven ve inanç oluşturabildi mi?

“Evet, gelir gelmez iki maçımızı da kazanmayı başardık. Zannediyorum ki bundan daha başarılı olunamazdı. Şu an devre arasındayız ve 2-0 öndeyiz, umarım bu şekilde devam edebiliriz."

"Bu sezonun en kalabalık maçı bu karşılaşma. Zira herkes, kulübün geleceği hakkında çok heyecanlı."

Acun Ilıcalı’nın altyapıya mı yoksa yıldız oyunculara mı yatırım yapmasını tercih edersiniz?

“Büyük transfer konusunda emin değilim ama takımın güçlenmesini tabii ki isterim.”

Sezon ortasında hoca değiştirmek biraz riskli bir hamledir genelde, bu konuda ne düşünüyorsun?

“Evet, bu her zaman risklidir ama bence bu konuda Acun’a güvenebiliriz. Zira onun futbolu bildiğini düşünüyorum. O, futbol adamı portresi çiziyor. Umarım çok başarılı olur."

Kulüp sahipliği sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Zira Türkiye’de bu sistem çok fazla uygulanmıyor.

“Bu sistem İngiltere’de köklü bir sistem ve kulüplerin sahiplerinin bulunması kabullenilmiş bir durum.

Tabii olumsuz yönleri de var. Kulübümüzün son yedi yıllık periyotta geldiği nokta gibi. Bu kötü süreç, kulübümüzün eski sahibinin tutumları nedeniyle ortaya çıktı.”

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