Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin kontrat teklifine sıcak bakmıyor

Sözleşmesi bitecek olan Skrtel, sarı-lacivertlilerle yeni kontrat imzalamayı planlamıyor.

Süper Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle birlikte kötü gidişata son veren Fenerbahçe, sezon sonunda kontratı bitecek olan oyuncularına yöneldi.

A Spor'da yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan Slovakyalı stoper Martin Skrtel, sarı-lacivertlilerin kontrat uzatma teklifine sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'den ayrılma olasılığı bulunan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun adı Roma ve Juventus gibi devlerle de anılıyordu. Öte yandan Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers da Skrtel'e talip olmuştu. Deneyimli savunmacının kulüpteki geleceği kısa süre içinde netlik kazanabilir.

Şener Özbayraklı nikah tazeliyor

Öte yandan ara transfer döneminde adı Beşiktaş'la anılan Şener Özbayraklı ise Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini uzatıyor.

Sarı-lacivertli formayla dördüncü sezonunu geçiren 29 yaşındaki futbolcu, iddiaya göre yıllık 1,5 milyon euro'luk garanti ücretini sabit tutarak sözleşme yenileyecek.