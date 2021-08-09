Fenerbahçe 2021-22 sezon değerlendirmesi: Yarım kalan hikaye mutlu sonla bitecek mi?

İkinci Vitor Pereira döneminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, son birkaç sezona oranla daha hazır bir kadroya sahip.

YORUM | Uğur Aktan @uguraktan

Kulüp tarihinin en uzun şampiyonluk hasretinin içinde bulunan Fenerbahçe, bu seriyi sonlandırmak için çözümü hem şampiyonluklara hem de Süper Lig'e ve Fenerbahçe'ye alışkın bir isme gitmekte buldu.

Uzun süren teknik direktör belirsizliğinin ardından Vitor Pereira da karar kılan sarı-lacivertli takım yeni sezona yeni bir teknik direktörün yanı sıra yeni bir dizilişle girmeye hazırlanırken, Süper Lig'de belki de ilk defa bir şampiyonluk adayı sahaya ana planı olarak üçlü savunmayı koyacak.

Pereira'nın ilk döneminde Fenerbahçe'den ayrılmasına neden olan Monaco eşleşmesinde de denediği üçlü savunma dizilişi kadrodaki bazı isimler adına ikinci bir şans gibi dururken, bazı isimlerin ise denklemin dışında kalmasına neden oluyor.

Kadro ve transferler

Şu ana dek resmiyet kazanan sadece üç transfer yapan Fenerbahçe, Ali Koç dönemindeki istisnasız her transfer döneminde olduğu gibi yine stoper almayı ihmal etmedi ve Pereira'nın kadroda düşünmediği öne sürülen Steven Caulker'i renklerine kattı. İngiliz stoperin yanı sıra diğer takviyeler ise Serdar Dursun ve Burak Kapacak oldu.

Pereira'nın üç yıl görev yaptığı Çin'de yakından tanıma fırsatı bulduğu Min-jae Kim'i de İstanbul'a getiren Fenerbahçe dördüncü imzayı Güney Koreli oyuncuya attırmak üzere. Pereira Fenerbahçe'deki ilk döneminde de geçmiş yıllarda görev yaptığı ülkelerden takviyeler istemiş ve bu doğrultuda transferler yaptırmıştı.

O dönem Portekizli çalıştırıcının eski takımı Porto'dan Fabiano ve Abdoulaye Ba'yı transfer eden Fenerbahçe, Pereira'nın Porto'da birlikte çalışma imkanı bulduğu Josef de Souza için de Sao Paolo'ya 8 milyon euro ödemişti. Pereira'nın transferini istediği bir diğer eski öğrencisi Luka Milivojevic'in transferi ise gerçekleşmemişti.

Tanıdık isimleri tercih etme alışkanlığını ikinci döneminde de sürdürecek gibi görünen Pereira'nın göreve gelmesinin ardından yapacağı ilk yabancı transferini Çin Ligi'nden gerçekleştirmek üzere olan Fenerbahçe'de kadrodaki bazı mevkilerdeki şişkinlik önümüzdeki günlerde birçok ayrılığı da beraberinde getirecek.

Hazırlık maçlarının tamamını üçlü savunmayla oynayan Fenerbahçe'nin kadrosunda Avrupa'da bu oyuna en uygun sol stoperlerden biri olan Attila Szalai'yi bulundurması şüphesiz Pereira'nın en büyük şanslarından biri. Min-jae Kim'i merkezde mi yoksa sağ stoperde mi kullanacağı henüz netleşmeyen Pereira'nın en büyük soru işaretlerinden biri ise muhtemelen kenar oyuncuları konusunda olacak.

Hazırlık maçlarında sağ kenarda Bright Osayi Samuel'i deneyen Pereira İngiliz oyuncunun performansından memnun kaldı mı bilinmez ama Burak Kapacak transferi sonrasında bu mevkinin Nazım ve Burak ile şekillenmesi bekleniyor.

Hazırlık maçlarında sol kenarda Ferdi Kadıoğlu'nu deneyen ve genç oyuncudan adeta bir Thorgan Hazard çıkarmaya çalışan Pereira, Caner Erkin'in üstünü ise ilk döneminde olduğu gibi yine çizdi. Filip Novak'ı genellikle sol stoper olarak değerlendiren Pereira'nın Çek oyuncunun temposunu 3-4-3'ün sol kenarı için yeterli bulmamış olması da kuvvetle muhtemel.

İkinci Pereira döneminin en büyük sürprizi ise Miha Zajc oldu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Genoa'da da üçlü savunmanın önündeki iki oyuncudan biri olarak görev yapan Sloven oyuncu, hazırlık maçlarındaki performansıyla göz doldurdu ve satılmaması halinde ilk 11 için önemli bir aday olduğunu ortaya koydu.

Son maçların hepsine 11'de başlayan Zajc'ın yanında Emre Belözoğlu döneminde gözden düşen Luiz Gustavo görev yaparken kadrodaki bazı isimlerin varlığı ise bir hayli sorgulanır duruma geldi.

Emre Belözoğlu'nun 4-3-3'ünde zaman zaman sol önde zaman zaman ise merkezde kullanılan İrfan Can Kahveci'yi hazırlık maçlarında 3-4-3'ün santrfor arkasındaki ikilisinden biri olarak değerlendiren Pereira'nın bu mevkideki önceliklerinin Pelkas ve Mesut olduğunu anlamak zor değil.

Keza Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Emre Belözoğlu'nun aksine Vitor Pereira'nın sağ bekte düşünmediği Ozan Tufan'in mevcut düzende ilk 11'de yerleşip yerleşemeyecekleri de büyük bir soru işareti. Sezona büyük bir sürpriz olmaması halinde bu kadroyla başlayacak olan Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde elbette ki takımı güçlendirme çalışmaları doğrultusunda transferler de olacaktır.

Kısa bir süre içerisinde bir sol bek alması beklenen sarı-lacivertli takım için en güçlü aday Sead Kolasinac gibi görünürken, Bosna Hersekli oyuncunun temposu takımın hücumdaki ritmini yukarıya taşıyabilir. Samatta'nın performansından memnun olmadığı bilinen Fenerbahçe yönetiminin Serdar Dursun'un yanı sıra bir golcü daha almasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Vitor Pereira'nın oyun planı

Çin'den ayrıldıktan sonra verdiği röportajda izlemekten en fazla keyif aldığı ve en fazla izlediği iki takımın Marcelo Bielsa'nın Leeds United'ı ve Gian Piero Gasperini'nin Atalanta'sı olduğunu belirten Pereira'nın üçlü tercihi muhtemelen Atalanta'nın verdiği ilhamın bir sonucu.

Sezon içerisinde Papu Gomez'in Duvan Zapata - Luis Muriel ikilisinin gerisinde olduğu 3-4-1-2 benzeri bir formülü Mesut + çift santrforla Fenerbahçe'de de kurgulaması oldukça muhtemel görünen Pereira, sezona başlangıç için ise 3-4-3'ü kullanacak gibi görünüyor.

Beklerin hücuma yeterince destek veremediği üçlü savunma takımları için oyunun ofans tarafında durağan ve tahmin edilebilir olmak çok sık rastlanan bir durum.

Hal böyleyken, formaya en yakın görünen sağ beki geçtiğimiz sezon genellikle rotasyon oyuncusu olarak kullanılan Nazım Sangare, yine formaya en yakın görünen sol beki ise kariyerinde ilk defa bu bölgede görev yapan Ferdi Kadıoğlu olan Fenerbahçe'de taşların oturması biraz zaman alacak gibi görünüyor.

İlk döneminde Fenerbahçe'yi Avrupa'da kalesine en az şut çekilen takımlardan birine dönüştüren Pereira ikinci döneminde de takım savunmasına şüphesiz büyük bir önem verecektir ancak çalıştırdığı iki takımın farklılıklarını da göz önünde bulundurmak gerek.

İlk döneminde Simon Kjaer ve Bruno Alves gibi elit seviyede iki stopere sahip olan Pereira, bu iki oyuncunun önünü ise Josef de Souza ve Mehmet Topal gibi savunma gücü yüksek iki oyuncuyla tutmuş ve kalesine çok zor gelinen bir takım oluşturmuştu.

Bugün itibarıyla, ilk döneminin aksine kadrosunda Zajc, Pelkas, Mesut, İrfan, Mert Hakan ve Ferdi gibi 10 numara karakterli altı oyuncu bulunan Pereira bu oyuncuların en az üç tanesini sahada tutacak gibi görünüyor ve bu durum topu kazanma süresinin uzaması gibi bazı problemleri beraberinde getirebilir.

Hazırlık maçlarında geçtiğimiz sezonun performansı tatmin etmeyen isimlerinden Tisserand'ı sağ stoper olarak değerlendiren Pereira, bu oyuncunun topla yaptığı çıkışları sıklıkla kullanırken, Szalai'nin merkezde oynamasıyla sol stopere kayan Novak'ı ise daha statik kullandı.

Kim'in transferiyle sol stopere geçmesi beklenen Szalai'nin de sağ stoper Tisserand gibi hücuma katılması Fenerbahçe'nin hücum gücünü mutlaka daha yukarıya çekecektir. Macar oyuncunun kendisine daha uygun olan bu mevkiye geçişi, beklerin takıma ve oyuna adaptasyonuyla beraber, Fenerbahçe'de birçok problemi muhtemelen rayına oturtacak ancak bunun için zaman gerektiğini de unutmamak gerekiyor.

Kadro derinliği

Transfer döneminin sonuna dek hiç transfer yapmasa dahi oldukça derin bir kadrosu bulunan Fenerbahçe'de kadro mühendisliğinin ne denli doğru yapıldığı ise kocaman bir soru işareti. Harun Tekin ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni sezona başlarken kağıt üstündeki yedek kaleci Berke Özer gibi görünüyor.

Geride bıraktığımız iki sezonda Westerlo'da düzenli bir şekilde oynayan Berke henüz 21 yaşında ve gelişimi için sahada olması gerekiyor. İspanyol basınında Atletico Madrid'in 6 milyon euro teklif ettiği genç kaleci kontratının son senesine giriyor ve oynaması gerektiği için olması gereken yedek kaleci profilinden bir hayli uzak bir görüntü çiziyor.

Kim transferiyle birlikte kadrosundaki stoper sayısı sekize çıkan, Burak Kapacak'ın ardından hazırlık maçlarında bu bölgede görev yapan Bright Osayi Samuel'i ve takımdan ayrılması beklenen Nabil Dirar'ı da sayarsak dört sağ kenar oyuncusu bulunan Fenerbahçe'de, Luiz Gustavo'yu yedekleyebilecek benzer tarzda bir 6 numara ise bulunmuyor.

Mame Thiam'ın kadro dışı kalmasıyla beraber her ne kadar ihtiyaç duyulmayacak gibi görünse de skorer bir kenar oyuncusu olmayan sarı-lacivertli takım oldukça zengin bir kadroya sahip olsa da ara transfer döneminin en ses getiren isimlerinden İrfan Can Kahveci'nin ve milli takımın vazgeçilmezi Ozan Tufan'ın bile yerlerinin garanti görünmediği bu kadronun doğru kurgulandığını söylemek pek kolay değil.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan ve birike birike bugüne taşınan transfer hatalarının bir transfer döneminde temize çıkmasını beklemek elbette kolay değil ancak gelinen nokta sarı-lacivertli takımın önceki yıllardaki transfer dönemlerinde ne denli hatalı kararlar verdiğini de ortaya koyar nitelikte görünüyor.

Beklentiler

Son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda kazanan Fenerbahçe'de bu şampiyonlukta kadroda olup, bugün de takımda olan tek kişi takımdan ayrılması beklenen Caner Erkin'di. Son yıllarda hemen her sene onlarca futbolcu alıp, onlarca futbolcu gönderen Fenerbahçe'de bu yaz işler önceki sezonlara göre biraz farklı yürüyor.

Beklenti şüphesiz zaten iyi bir iskelete sahip olan takımın birkaç nokta transferle şampiyonluğa ulaşması. Pereira'nın ilk döneminde henüz iki sezon önce lig tarihinin en dominant oyunlarından biriyle lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan eden bir takımın başına geçmiş ne oynattığı oyun ne de kendisi camia tarafından kabullenmişti.

Bugün itibarıyla işler çok daha farklı. Fenerbahçe artık son şampiyonluğunun üzerinden uzun zaman geçmiş ve Pereira'dan sonraki beş sezonda ikinciliğe dahi sadece bir kez ulaşabilmiş bir takım ve sarı-lacivertli camianın bu defa her kötü sonuçtan sonra özlemle anacağı Ersun Yanal gibi yarım kalmış bir hikayesi yok.

Bütün bunlar Pereira'ya daha rahat bir çalışma ortamı tanıyabilir ve tecrübeli teknik direktör bulduğu bu ortamla daha önce Porto, Olimpiakos ve Shangai'da kazandığı şampiyonluklara bir yenisini daha ekleyerek, kendi yarım kalan hikayesini mutlu sonla tamamlayabilir.