Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmesinde Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli ekip, Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılırken Fenerbahçe adına ön plana çıkan isim Ferdi Kadıoğlu oldu.

Fenerbahçe'nin attığı ki golde de imzası olan genç futbolcu, gösterdiği defansif performansla da alkışları toplladı.

İlk golün asistini yapan Ferdi Kadıoğlu, ikinci golde de uzaktan bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

"Fenerbahçe'ye odaklandım"

Öte yandan Fenerbahçe adına sezonun en iyi oyuncusu olarak gösterilen genç yıldızın sözleşme uzatıp uzatmayacağı da bilinmezliğini koruyor.

Haziran ayında bitecek sözleşmesi hakkında Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag karşılamasının ardından önemli açıkamalarda bulundu:

"Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı onlara minnettarım.

"Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım.

"Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim."

Türkiye'yi seçti

Futbola Hollanda takımlarında başlayan Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonu başında Cocu döneminde Fenerbahçe'ye katıldı.

Bu dönemde Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında forma giyen Ferdi kadıoğlu, A Milli Takım tercihini ise kırmızı beyazlı formadan yana kullandı.

Hem savunmada hem de hücumda hemen hemen her pozisyonda oynayabilen genç futbolcu, Stefan Kuntz'un şans vermesi halinde Mart ayındaki play-off eşleşmelerinde ay yıldızlı formayı giyebilecek.

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