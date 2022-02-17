Arjantinli yıldız Lionel Messi, PSG ile 2015'ten sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğinden emin.

Fransız ekibinin ana hedefi, Avrupa'nın önde gelen kulüp turnuvasını kazanmak iken, Arjantinli'nin Barcelona ile kupayı son kez kaldırmasının üzerinden neredeyse yedi yıl geçti.

PSG, Salı günü oynanan son 16 turu ilk maçında Real Madrid'i 1-0 mağlup ederek bu yıl çeyrek finale yaklaştı.

Messi, yakın gelecekte rekabette sonuna kadar gidebileceklerine inanıyor, ancak bunu başarmanın kolay bir şey olmadığı konusunda uyarılarda bulundu.

Messi ne söyledi?

Kulübün dergisine şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak karmaşık. Karmaşık, çünkü en iyi takımları bir araya getiren ve en küçük detayın ve en ufak bir hatanın sizi ortadan kaldırabileceği bir turnuva.

"Kazanmayı deneyebilecek bir takımımız olduğuna inanıyorum"

"Bu fikir için heyecanlıyız ve gerçekten oraya varmayı umuyoruz, ancak işleri yavaş yavaş ele almalıyız.

"Tekrar ediyorum, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zordur. Kazanan her zaman en iyi takım değildir ve gerçekten tüm ayrıntılara odaklanmanız, mümkün olan en güçlü takım olmayı düşünmeniz gerekir.

"Sonuçta hedeflerine ulaşanlar en güçlü takımlar. Ve biz bu yolda olduğumuzdan daha güçlü olmak için yola çıkıyoruz."

PSG'de son durum

Ligue 1 lideri, 2019-20 sezonunda ikinci bitirdikleri Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm zamanların en iyi derecesinden sonra kupaya uzanmak istiyor.

PSG o yıl finalde Bayern Münih'e kaybetti, ancak ikinci ayakta avantajlarını sürdürürlerse turnuvanın en başarılı takımını eleyebilirler.

Mauricio Pochettino'nun takımı, son sekizdeki yerini ayırtabilecekleri İspanyol devine 9 Mart'ta konuk oluyor.

PSG şu anda Ligue 1'in zirvesinde ve ikinci sıradaki Marsilya'nın 13 puan önünde bulunuyor.

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