La Liga Başkanı Tebas: "Real Madrid, Mbappe ve Haaland'ı kadrosuna katacak"

La Liga başkanı Javier Tebas, Real Madrid'in Avrupa'nın en büyük yıldızları olan Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi transfer edecek takım olcağına inanıyor.

İspanyol devleri, bu yaz Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain'in yıldızlarını elde etmek için en büyük adaylar arasında yer alıyor.

Ancak Tebas, Santiago Bernabeu tarafının, yıldızlarla imzalayacak finansal güce sahip tek takım olduğuna inanıyor.

Ne söylendi?

Tebas gazetecilere verdiği demeçte,

"Madrid, diğerleri [Barcelona ve Juventus] [mali olarak] mahvoldukça Mbappe ve Haaland'ı alacak güce sahip olacak."

"Mbappe'nin gelmesi La Liga için harika bir haber. La Liga için bir sevinç olurdu. La Liga'nın başına gelebilecek en iyi şey bu."

Ancak başkan, anlaşmanın kesin olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemek için içeriden herhangi bir bilgiye sahip olmadığını açıkladı ve şunları ekledi:

"Mbappe hakkında hiçbir bilgim yok.

"Ancak sözleşmelerinin bitmesine altı ay kalan ve sözleşmelerini yenilemeyen ve ardından kulüpte devam eden birkaç oyuncu gördüm."

Mbappe'de son durum

Mbappe'nin, PSG'de kendisini dünyanın en yüksek ücretli oyuncusu yapacak yeni bir anlaşma imzalayabileceği bildirildiği için Madrid ve diğer tüm taliplerin ilgisini reddetme olasılığı var.

Fransız yıldız bu hafta Movistar'a "Geleceğime karar vermedim.

"Dünyanın en iyi kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain için oynuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve sonra gelecek sezon ne olacağını göreceğiz."

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