Üç kelime, 'Neden hep ben?' Mario Balotelli’nin ikonik ifadesi, yeteneği ve saha dışı tuhaflıkları kendisine has gizemiyle birleşiyor.

Serie A'da üç şampiyonluğu, bir Premier Lig zaferi ve Euro 2012 finaline ulaşmasını sağlayan bir kariyer…

O; birçok önemli an biriktirdi, ancak çoğu taraftar için en unutulmaz olanı 'Neden hep ben?’ Yazan tişörtüyle gol sevinci yaşaması.

Peki bu ne zaman oldu ve ne anlama geliyordu? GOAL Türkiye, size Balotelli'nin ünlü açıklamasını sunuyor.

'Neden Hep Ben?' derken neyi kastetti?

'Neden hep ben?' Mario Balotelli'nin 2011-12 Premier Lig sezonunda tüm dünyaya bir mesaj olarak duyurduğu bir slogandı.

O dönem Manchester City forması giyen İtalyan forvet, İngiliz ve dünya futbol basınına göndermede bulunuyor.

Balotelli, 2010'da Etihad'a geldiğinde dünyanın en iyi genç forvetlerinden birisi olarak kabul ediliyordu.

Roberto Mancini; Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kadar iyi olabileceğini bile öne sürdü. Bu yüzden, futbol dünyası Balotelli ile yakından ilgileniyordu.

Daha sonra, City'de geçirdiği süre boyunca Balotelli'nin etrafında her türlü hikaye dönüyordu, takım arkadaşlarıyla olan ilişkileri ve çılgınca başka iddialar dizisine karışıyordu.

Bunların hepsi, oyuncunun imajının 'kötü' olmasına sebep oldu.

Balotelli, kendisine yöneltilen hikayelerin çoğunu yalanladı, ancak evinde perdelerin alev aldığı havai fişeklerle ilgili bir olayı kabul etti.

Bu yoğun haberler doğru ya da yanlış olsa da Balotelli'nin aklını kurcaladı ve İtalyan oyuncu "Neden hep ben?" sorusuyla konuyu ele almaya karar verdi.

Mario Balotelli, ne zaman 'Neden hep ben?' tişörtünü giydi?

Balotelli, ikonikleşen 'Neden hep ben?' tişörtünü 23 Ekim 2011'de Old Trafford'da Manchester United'a karşı oynanan derbi maçında giydi.

İtalyan golcü, 22. dakikada golü atınca atletindeki mesajı göstererek City formasını kafasına çektiği için sarı kart gördü.

City, United 6-1'i yendi ve Balotelli ikinci yarıda bir gol daha attı.

O zamanlar tişörtü hazırlayan isim olan 'Chappy' lakaplı Chapman, tişörtün üzerindeki harfleri basan kişiydi. Bu sloganın, İtalyan forvetin bir ilham anında doğduğunu açıkladı.

Chapman, "O, mükemmel bir insanın mükemmel bir zamanlamayla yaptığı bir şeydi" dedi.

"Maç için tişörtüne bir şey basmamı istedi ve ben, 'Tartışmalı veya United taraftarlarına yönelik herhangi bir şey yazdıramazsınız" dedim.

"Bir iki dakika düşündü ve bir iki şey çıkardı. 'Hayır Mario, bunun uygun olduğunu düşünmüyorum' dedim.

"Sonra birden ortaya çıktı, 'Peki ya neden hep ben?' dedi. Söylediği anda, onun doğru tercih olduğunu biliyordum."

Mario Balotelli neden 'Neden hep ben' tişörtü giydi?

2012'de Balotelli, Guardian’da yayımlanan röportajında 'Neden hep ben?' Mesajını medyaya karşı yaptığını söyledi.

Yıldız oyuncu, "Herkese bir mesajdı... hakkımda kötü konuşuyor ve benimle ilgili hoş olmayan şeyler söylüyorlardı.

“Ve beni tanımıyorlardı, bu yüzden sadece ‘Neden hep ben?' diye sordum” dedi.

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