Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı

Kanada, Hollanda ve Türkiye Milli Takımı'nın formasını giyebilme hakkı olan Ferdi, tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Bu sezon Portekizli hoca Vitor Pereira tarafından Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Ferdi, hangi milli takımda oynayacağına mart ayında karar vereceğini söylemişti.

Ne söylendi?

Sabah'ta yer alan habere göre, milli takım tercihi konusunda henüz kararını vermeyen Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Milli Takımı'nı seçti.

Ferdi, milli takım tercihi konusundaki kararını yakın çevresiyle paylaşırken aldığı kararı yılbaşına kadar duyuracak.

Fenerbahçe formasıyla Türk statüsünde oynama hakkına devam edecek olan Ferdi'nin, Türkiye'de oynamaktan dolayı da mutlu olduğu belirtiliyor.

Özellikle bu sezon daha fazla forma şansı bulan genç oyuncu, hocasını mahçup etmedi ve kendisine verilen şansı en iyi şekilde değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin de elini çabuk tutacağı ve Ferdi Kadıoğlu'yla en kısa sürede görüşeceği ifade ediliyor.

Sarı Lacivertli kulüp, genç oyuncuya 5 yıllık yeni bir sözleşme önerecek.

Ferdi Kadıoğlu'nun, Fenerbahçe'nin teklifini kabul edeceği ve uzun yıllar Sarı Lacivertli takım adına mücadele etmek istediği biliniyor.

7 Eylül 1999 yılında doğan Ferdi, Hollanda'nın Nec Nijmegen takımında futbola başladı. Gösterdiği etkili performansın ardından birçok kulübün dikkatini çeken genç oyuncu, henüz 18 yaşındayken Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

Sarı Lacivertli kulübe 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi, özellikle bu sezonki performansıyla Fenerbahçeli taraftarların alkışını topluyor.

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