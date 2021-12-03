Manchester United menajeri Ralf Rangnick Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland hakkında konuştu

Manchester United'ın geçici menajeri Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo'nun takımdaki rolü ve Kırmızı Şeytanların uzun vadeli başarı için neler yapması gerektiği konusunda tecrübesini konuşturacak.

Alman hoca, United'la anlaştıktan sonra nihayet takımın başına geçti ve Michael Carrick'ten görevi devraldı.

Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının ardından, Rangnick'in yapması gereken çok şey var. Alman menajer, özellikle Ronaldo'nun planlarına nasıl uyacağını belirleyecek.

Ne söylendi?

Ronaldo, Chelsea maçında Carrick tarafından maça yedek kulübesinde başladı, ancak Arsenal karşısında sahadaki yerini aldı ve takımının aldığı 3-2'lik galibiyette başrol oynadı.

Portekizli yıldız, kariyerindeki 801. golünü atarak Arsenal ağlarına iki gol bıraktı.

Arsenal maçının ardından açıklamalar yapan Rangnick, basın toplantısında şunları söyledi: “Stilinizi her zaman oyunculara uyacak şekilde değiştirmeniz gerekiyor.

“Cristiano harika, üst düzey bir profesyonel. Onun yaşında, fiziksel olarak hala bu kadar formda bir oyuncu görmedim. Bu sadece onunla ilgili bir konu değil, tüm takımı nasıl geliştirebileceğimize bakacağız."

Takıma transfer yapılacak mı?

Rangnick, hızla yaklaşan bir transfer döneminde İngiltere'ye geldi, ancak henüz takıma istediği bir oyuncu olmadığını iddia ediyor.

Ocak ayında olası bir oyuncu isteği sorulduğunda şu şekilde konuştu: “Yeni oyuncular hakkında konuşmadık.

"Şimdi mevcut kadroyu detaylı olarak tanımanın zamanı geldi, kadro kesinlikle geniş görünüyor. Yeterli sayıda oyuncu var.

"Belki Noel'den sonra, olası transferler hakkında konuşabiliriz. Tecrübelerime göre kış transfer döneminde gelen oyuncular pek yararlı olmuyor. Bu yüzden, kısa zamanda transfer yapmamız zor."

United'ın, Erling Haaland'ı Borussia Dortmund'dan almak için Rangnick'in varlığını bir pazarlık kozu olarak kullanacağına dair söylentiler varken 63 yaşındaki menajer, daha önce Red Bull Salzburg'da sportif direktör olarak Norveçli forvetle çalıştı.

Rangnick'in, Haaland'ı takıma getirmesi halinde ek bir bütçe alacağı konuşulurken Alman menajer bu söylentilere gülerek karşılık verdi.

Alman hoca; Haaland, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski ve Joshua Kimmich için 10 milyon sterlin alacağı iddialarını ise şu şekilde cevapladı:

"Bu saçmalık. Sözleşmemde böyle bir madde yok. Yeni oyuncular hakkında spekülasyon yapmak pek de anlamlı değil. Onların ne kadar iyi olduğunu biliyorum, ancak tüm dünya onların çok iyi olduğunun farkında.

"Burada çok fazla hücum oyuncumuz var. Bu yüzden, başka oyuncular hakkında konuşmamıza gerek yok."

Rangnick ne kadar kalacak?

Ralf Rangnick's first Premier League fixtures as Manchester United manager 👀 pic.twitter.com/HEwwDEGfpm — GOAL (@goal) December 3, 2021

Rangnick, şimdilik danışman rolüne geçmeden önce takımın menajeri olarak 6 ay geçireceği süreye odaklanıyor.

Alman menajer, takımdaki pozisyonu hakkında şunları söyledi: “Kulübe gelirken 6 ay boyunca takımın başında olacağım hakkında konuştuk. Sonrası için henüz konuşmadık.

“Hakkımda ne tür şeyler olacağını göreceğiz. Bence, RB Leipzig'de olduğu gibi bana en az 1 yıl çalışma süresi verilirse daha iyi olabilir.

"Uzun ve başarılı bir çalışmanın ardından kulübün yeni bir yol bulması kimseyi şaşırtmaz. Buradaki herkes başarıya alışık. Kulübün, yeni oyuncularla sözleşme imzalama ve kulübün DNA'sına bağlı kalma konusunda bir sürekliliği olmadı.

"Gelecekle ilgili yönetim kurulu üyeleri ve ben aynı fikirdeyiz. Bu yüzden, yönetimde çok fazla değişiklik olmaması önemli."

Rangnick' ne düşünüyor?

Arsenal'e karşı kazanılan zafer, United'ı Premier Lig'de yedinci sıraya yükseltti. Kırmızı Şeytanlar, ilk dördün içerisinde yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi elemelerinin üç puan gerisinde bulunuyor.

Rangnick, görev süresi boyunca United'ı yukarı doğru çekmeyi hedefliyor, ancak çözülmesi gereken birtakım sorunların olduğunun farkında.

Alman menajer, felsefesi hakkında şu ifadeleri kullandı: “Maçları kazanmak konusunda hırslıyım. Sezonu, mümkün olan en başarılı şekilde bitirmek istiyoruz.

"Şu anda gerçekçi olmalıyız. İlk üç ile aramızda büyük bir fark var, ama yine de neler yapabileceğimize bakacağız.

"Benim için en büyük hedef takıma daha fazla denge getirmek. Arsenal'e karşı iki gol yedik ve toplam yenen gol sayısına bakarsanız, maç başına ortalama iki gol yiyoruz.

"Çok fazla gol yiyoruz. Futboldaki tesadüf faktörünü en aza indirmek için çalışacağız.

“Adım adım ilerleyeceğiz ve bir sonraki maçı kazanmak için inancımızı göstereceğiz. Oyuncuların, nasıl oynamamız gerektiği konusundaki taleplerine de açık olacağım.

"Pep Guardiola City'de üç, Jurgen Klopp Liverpool'da beş ve Thomas Tuchel ise Chelsea'de şubat ayından beri çalışıyor. Onlar, zaman açısından bizim önümüzdeler, ancak buradaki oyuncularımdan son derece memnunum."

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