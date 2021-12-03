Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski'ye Ballon d'Or yerine tuz topu verilecek

2021'de Ballon d'Or'u alamayan Robert Lewandowski'ye, ödülü kaçırdığı için teselli olarak ülkesi Polonya'nın kasabası Wieliczka tarafından tuzdan yapılmış bir top verilecek.

Başlangıçta bir şaka olarak teklif edilen, ancak şimdi gerçekten verilmesi beklenen ödül; Ballon d'Or oylamasında Lionel Messi'den sonra ikinci olan Polonyalı futbolcuyu bu yılın en iyi oyuncusu olarak seçecek.

Tarihsel olarak tuz madenciliği ile tanınan Wieliczka'daki bir belediye meclis üyesi, Ballon d'Or sonucunu büyük bir adaletsizlik olarak nitelendirdi ve işleri düzeltmek için elinden geleni yapacağına söz verdi.

Ne söylendi?

Wieliczka Belediye Meclis Üyesi Kamil Jastrzebski Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Birçok adaletsizlik yaşandı ve Robert Lewandowski bunun kurbanı oldu.

"Bu nedenle, Wieliczka'da yaşayan birisi olarak şehrin sembolü olan Lewandowski'yi dünyanın en iyi futbolcusu olarak ilan edilmesini öneriyorum.

"Wieliczka, Robert'in ruh halini düzeltmek için sembolik bir şey yapacak ve Lewandowski'yi dünyanın bir numaralı oyuncusu olarak tanıyacak.

"Robert Lewandowski'ye bir "Tuz Topu" vermek istiyoruz. Geçmişte, tuza beyaz altın deniyordu. Bu yüzden, tarihi ve coğrafi bir temeli de var. Enflasyona ve genel krize rağmen, Wieliczka yeteri kadar tuz üretebilme gücüne sahip" dedi.

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Lewandowski, Polonya'da en sevilen isimlerden birisi ve bu nedenle, Polonyalıların onu onurlandırmaya çalışması pek şaşırtıcı değil.

Polonyalı golcü, Ballon d'Or ödülünü Messi'ye kaybettiğinde bu kararın son derece tartışmalı olduğu konuşuldu. Bayern Münih'ten takım arkadaşı Thomas Muller de dahil olmak üzere birçok oyuncu, ödülü Lewandowski'nin kazanması gerektiğini söylemişti.

Ballon d'Or ödülünün diğer düçlü adayları ise Chelsea forması giyen Jorginho ve Real Madrid'de oynayan Karim Benzema'ydı.

2021 Ballon d'or'u kazanan Messi, 2020 yılında pandemi nedeniyle verilmeyen ödülü Lewandowski'nin hak ettiğini belirtti.

Lewandowski, Ballon d'Or 2021'de "Yılın En İyi Golcüsü" ödülüne layık görülürken ülkesinden de bir tuz topu alarak teselli bulacak.

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