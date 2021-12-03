Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'dan tarihi bir rekor daha geldi

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Arsenal'a karşı perşembe günkü maçta tüm müsabakalardaki gol sayısını 801'e çıkardı ve takımının Arsenal'ı mağlup ettiği maçta 2 gol atarak etkili bir performans sergiledi.

36 yaşındaki yıldız, tüm zamanların en iyi golcüsü olarak kabul edilirken Kırmızı Şeytanlara döndükten sonra da çok önemli hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyor.

Ronaldo, United'a geldiğinden beri Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı beş maçta ortalama bir gol attı.

Premier Lig'de ise altı gol kaydetmeyi başaran yıldız golcü, çok önemli anlarda United için sahneye çıkmaktan çekinmiyor.

Ronaldo, 800. golünü atarken pası Marcus Rashford'dan aldı ve topu ağlara gönderdi.

Portekizli yıldız, Arsenal karşısındaki ikinci golünü ise penaltıdan kaydetti. Premier Lig'deki son penaltısını Aston Villa karşısında değerlendiremeyen Bruno Fernandes, penaltı vuruşunu Ronaldo'ya bıraktı.

Ne söylendi?

Orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, Amazon'a yaptığı açıklamada Ronaldo için şu şekilde konuştu:

"O, gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Takımdaki herkes, onun her yıl geliştiğine tanıklık ediyor.

"Cristiano Ronaldo, en iyi olmaya devam etmek istiyor ve bunu da başarıyor. Kendini nasıl motive edeceğini çok iyi biliyor."

Ronaldo'nun takıma göre attığı goller

36 yaşındaki süperstar, 450 gol atarak Real Madrid'de en çok gol atan futbolcu olmayı başardı.

Cristiano Ronaldo; United'da 130 gol atarken Portekiz Milli Takımı'nda 115, Juventus'ta 101 ve Sporting CP'de ise 5 gol attı.

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