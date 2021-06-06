Aston Villa, Buendia yarışında Arsenal’i geride bıraktı

Norwich City, tarihindeki en büyük bonservisi Buendia'dan kazanacak gibi görünüyor. Transfer yarışında da Aston Villa önde...

35 milyon Pound’luk bonservis bedeliyle Aston Villa’ya transfer olması beklenen yetenekli oyuncu, transferin gerçekleşmesi durumunda Norwich City’nin de en yüksek bonservis kazandığı isim olacak.

Goal’ün haberine göre Aston Villa, Arsenal’in de ilgilendiği yaratıcı oyuncu Emi Buendia’yı 35 milyon Pound’luk transfer bedeliyle kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

İngiltere’de gösterdiği iyi performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz günlerde milli takımına da ilk kez davet edilmişti.

Arsenal’in Buendia için ciddi bir teklif yapıp yapmadığı bilinmiyor ve son gelişmelerle birlikte Aston Villa’nın Buendia transferindeki pürüzleri ortadan kaldırdığı, hatta pazar gününe kadar işi bitireceği ifade ediliyor.

Buendia’nın İngiltere’deki yükselişi

Norwich, son birkaç sezondaki en iyi oyuncularından birinin satışıyla kulübün bonservis geliri rekorunu kırdı.

Ayrıca Buendia, Norwich’in Premier Lig’de mücadele ettiği 2019-20 sezonunda da bireysel olarak iyi performanslar ortaya koymuştu fakat bu, takımı Premier Lig’de tutmak için yeterli olmamıştı.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’ye kiralık transferi konuşulan ve o dönem Villareal’in de ilgilendiği söylenilen Arjantinli oyuncu, Norwich’te kalarak takımını tekrar Premier Lig’e yükseltmeye karar vermişti.

Bunu başaran Buendia, 2019-20 sezonunda Championship sezonunda 15 gol 16 asistlik inanılmaz bir performans gösterdi ve aynı zamanda sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

Arsenal’in yaratıcı oyuncu arayışı da sürüyor

Mikel Arteta’nın bu transfer dönemindeki hedeflerinden biri kadroya yaratıcı niteliklere sahip bir oyuncunun katılması yönünde.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Real Madrid’den kiralanan Odegaard, 6 aylık süre zarfında gösterdiği performansla İspanyol teknik adamı etkilemeyi başarmıştı.

Arsenal’in Odegaard’a olan ilgisi bu transfer döneminde de devam ediyor fakat öncesinde Real Madrid’in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin Norveçli yıldız oyuncu hakkında nihai kararı vermesi gerekecek.

Emi Buendia da bir süredir Arsenal’in gündemini meşgul eden oyunculardan biriydi.

Fakat Grealish gibi bir yıldızı kaybetme ihtimali bulunan ve Ross Barkley’nin de bonservisini almamaya karar veren Aston Villa, Buendia transferinde daha kararlı davrandı ve Arsenal’i yarış dışında bırakarak Arjantinli yıldızın transferini gerçekleştirdi.

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