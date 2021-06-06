Fransa ile yola devam etmek isteyen Deschamps, Ballon d’Or yarışında da Kante’yi destekliyor

Fransa teknik direktörü Deschamps, kulüp takımı çalıştırmak istemiyor ve öğrencisi Kante'nin Ballon d’Or ödülünü almasına da sıcak bakıyor.

Fransa teknik direktörü Deschamps, kulüp takımı çalıştırmak istemiyor ve Chelsea’de forma giyen yıldız öğrencisinin Ballon d’Or ödülünü almasına da sıcak bakıyor.

Şu günlerde Fransa’yı ile EURO 2020’de boy göstermeye hazırlanan Deschamps, 2016’daki Avrupa Şampiyonası’nda final oynayan takımının bu turnuvada daha büyük işler yapabileceğine inanıyor.

52 yaşındaki teknik adam, milli takımın başındaki 9. yılına girdi ve sözleşmesinin bitmesine ise yalnızca 12 ay kaldı. Deschamps, turnuva sonrasında yeni bir sözleşmeye imza atmayı umuyor.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları

RTL’ye konuşan Deschamps: “Anlaşma sağlanırsa 2022’den sonra da devam edebilirim. Fakat bunun için iyi sonuçlar almaya devam etmemiz gerek.”

“Aralık 2022’ye kadar sözleşmem devam ediyor ve şu aşamada bir kulüp takımı çalıştırmayı düşünmüyorum. Şu anda bulunduğum konumdan çok memnunum.”

Deschamps’ın Fransa Milli Takımı karnesi

Takımının başında 112 maça çıkan Deschamps, bu maçlarda 74 galibiyet, 20 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.

2014 Dünya Kupası’nda Deschamps yönetiminde çeyrek final oynayan Fransızlar, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda ise finalde Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek zafere ulaşmıştı.

Kante’ye övgü

Takımı Chelsea ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve sezon genelinde de etkili bir performans gösteren Kante, Ballon d’Or ödülü için de önemli bir aday haline geldi.

Yıldız oyuncunun milli takımdan arkadaşı olan Pogba da Kante’nin bu ödülü hak ettiğini dile getirmişti. Didier Deschamps da bu konuda Pogba ile aynı düşüncelere sahip.

“N’Golo’nun bir forvet gibi istatistikleri yok, çok gol atan bir oyuncu değil. Fakat onun maçlarını izlediğimizde N’Golo’nun takımdaki itici güç olduğunu görüyoruz. Şampiyonlar Ligi finalinde de bunu tüm dünyaya kanıtladı.”

“Ballon d’Or’u da hak ediyor. Siz de ödülün genellikle hücum oyuncularına verildiğini biliyorsunuz. Sezona damga vuran bir hücumcu olmadığında ödülü bir savunmacı veya orta saha oyuncusu kazanıyor.”

“N’Golo, her anlamda Fransa kadrosundaki en önemli parçalardan biri, fiziğine bakarak aksini düşünebilirsiniz ama takımda çok büyük bir role sahip!”

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