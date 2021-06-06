Dortmund Erling Haaland transferi için fiyat yükseltti

Bundesliga ekibi, futbolun parlayan yıldızı Erling Haaland için 200 milyon euro bonservis istiyor.

Avrupa devlerinin gözdesi Erling Haaland, bu sezon Bundesliga’da 28 maçta attığı 27 golle yıldızlaşmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde ise 8 maçta 10 gol kaydeden Norveçli yetenek, Avrupa sahnesine hızlı bir giriş yaptı.

Adı Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid ve Barcelona ile anılan Haaland’ın bu yaz transfer olup olmayacağı merak konusu.

AS’ın haberine göre; Dortmund Haaland için talep ettiği bonservis bedelini 200 milyon euro’ya çıkardı.

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Haaland: 200 million euros



- Borussia Dortmund put prohibitive price tag on Norwegian to dissuade suitors



- Real Madrid will only try to sign striker this summer if move for Kylian Mbappé falls throughhttps://t.co/pLu9r5imhh pic.twitter.com/yAYBAQeZu9 — AS English (@English_AS) June 6, 2021

Yakın zamana kadar Haaland transferi için 180 milyon euro’luk bir bedel dile getiriliyordu. Oyuncunun menajeri Mino Raiola, dünyada Haaland’ı almaya gücü yetecek 10 kulüp bulunduğunu söylemişti.

20 yaşındaki yıldız oyuncunun Alman ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Birçok kaynakta; Haaland’ın kontratında, 2022 yazında aktif hale gelecek bir serbest kalma maddesi olduğu bilgisi yer alıyor. Söz konusu serbest kalma bedeli, Haaland’ın performansına göre 75 milyon euro’dan başlayarak 100 milyon euro’ya kadar yükselebilir.

Öte yandan, ESPN’de yer alan haberde; Haaland’ın kontratında böyle bir serbest kalma maddesi yer almadığı belirtildi. Bu habere göre; Dortmund gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ni kaçırsa dahi, Norveçli oyuncunun belirli bir ücret karşılığında serbest kalma şansı olmayacaktı.

Bundesliga’da bitime yedi hafta kala Frankfurt’un yedi puan gerisine düşen Dortmund, Devler Ligi için şansını zora sokmuştu. Ancak son bölümde müthiş bir çıkış yakalayan Dortmund, kalan tüm maçlarını kazandı ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

Haaland'ın Dortmund karnesi

Lig Maç Gol Asist Bundesliga 43 40 11 Şampiyonlar Ligi 16 20 3 Almanya Kupası 5 4 1

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