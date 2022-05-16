Blackpool'un 17 yaşındaki forveti Jake Daniels, İngiliz futbolunda eşcinsel olduğunu açıkayan ilk oyuncu oldu

Blackpool forveti Jake Daniels, Justin Fashanu'dan bu yana İngiliz futbolunda eşcinsel olduğunu açıklayan ilk oyuncu oldu.

Bu ayın başlarında CHampionship'te Peterborough United'a karşı kulüpteki ilk maçına çıkan 17 yaşındaki oyuncu, kendisini LGBTQ+ grubunun bir parçası olarak tanımladı.

Daniels, Adelaide United defansif orta saha oyuncusu Josh Cavallo ve Thetford Town menajeri Matt Morton'un ayak izlerini takip ediyor. Ailesinden ve takım arkadaşlarından gelen destekten de bashetti.

Ne söylendi?

Genç oyuncu, Blackpool'un web sitesine yaptığı açık bir açıklamada,

"Bu sezon sahada benim için harika bir sezon oldu" dedi. "Ama saha dışında gerçek beni ve gerçekte kim olduğumu saklıyordum. Tüm hayatım boyunca eşcinsel olduğumu biliyordum ve şimdi dışarı çıkıp kendim olmaya hazır olduğumu hissediyorum.

"Bu ülkede cinselliğimi ortaya koyan ilk futbolculardan biriyim ancak Josh Cavallo, Matt Morton ve Tom Daley gibi diğer spor dallarından atletlerden ilham aldım.

"Bu noktaya gelirken ailemden, kulübümden, menajerimden en iyi desteği ve tavsiyeleri aldım.

"Blackpool'daki altyapı takımındaki takım arkadaşlarıma da güvendim ve onlar da haberi benimsediler. Açılıp insanlara söyleme kararımı desteklediler. Hayatım boyunca yalan söylemekten ve değişme ihtiyacı hissetmekten nefret ettim. Bunu yaparak kendime bir rol model olmak istiyorum.

"Benimle aynı ortamda, cinselliklerini açığa vurma konusunda rahat hissetmeyebilecek insanlar var. Onlara sadece uyum sağlamak için kim olduğunuzu veya nasıl olmanız gerektiğini değiştirmeniz gerekmediğini söylemek istiyorum. Kendin olman ve mutlu olman en önemli şey."

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