Fatih Karagümrük, Medhi Benatia’yı transfer etti

Süper Lig’in dikkat çeken ekibi Fatih Karagümrük; tecrübeli savunmacı Medhi Benatia’yı açıkladı.

Geride bıraktığımız sezonda Lucas Biglia, Fabio Borini gibi isimler başta olmak üzere birçok yıldızı traansfer eden Fatih Karagümrük, 2021-22 sezonunun öncesinde ise Ahmed Musa’nın ardından Mehdi Benatia’yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

34 yaşındaki Faslı savunmacı, son olarak Katar Ligi takımlarından Al-Duhail forması giymişti.

Böylelikle Francesco Farioli yönetimindeki Fatih Karagümrük, kadrosuna Serie A geçmişi bulunan bir oyuncu daha eklemiş oldu.

Mehdi Benatia Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Benatia transferini şöyle duyurdu:

Hoş geldin Medhi Benatia. pic.twitter.com/i3wYaxNJEG — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 30, 2021

“Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi önemli takımların formasını giyen Medhi Benatia, Fas Milli Takımının formasını da 58 giydi. Kariyerinde 2 Bundesliga ve 3 Serie A şampiyonluğu gibi bir çok başarıya imza atan Benatia, artık Karagümrük forması giyecek.”

“İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Medhi Benatia’ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz!”

Benatia’nın kariyeri

Kariyerine Fransa Ligue 2’de başlayan Benatia, 2010 yılında ise Serie A ekiplerinden Udinese’ye transfer olmuştu.

2013-14 sezonunda Roma forması giyen başarılı savunmacı, 2014-15 sezonunda ise Alman devi Bayern Münih’in yolunu tutmuş ve burada iki Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

2016 yılında ise Juventus’a transfer olan Benatia, İtalyan deviyle de üç Serie A ve iki İtalya Kupası zaferi görmüştü.

Son 1,5 sezonda ise Al Duhail forması giyen Medhi Benatia, 2019-20 sezonunda Katar Kupası kazanmıştı.

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