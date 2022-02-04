Fas Milli Takımı'nın bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran deneyimli teknik direktörü Vahid Halilhodzic, Chelsea forması giyen yıldız oyuncu Hakim Ziyech'e milli takım kapılarını kapattı.

Afrika Uluslar Kupası'nın çeyrek finalinde Mısır'a elenen Fas'ın Ziyech'e ihtiyaç duymayacağını belirten tecrübeli teknik direktör önemli olanın oyuncular değil takım uyumu olduğunu belirtti.

Ne söylendi?

Ziyech'in antrenman yapmaktan hoşlanmadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, bu tarz bir oyuncuyu adı Lionel Messi bile olsa oynatmayacağını söyledi:

"Grubun dengesini bozabilecek oyunculardan hoşlanmıyorum. Bu isim Messi bile olsa fark etmez.

"Ziyech antrenman yapmak istemiyor, oynamak istemiyor ve oynamıyor. Milli takımı ciddiye alıp geri dönmesi için ona yalvarmayacağım.

"Ayrıca üç yıl önceki Afrika Uluslar Kupası'nın en çok eleştirilen oyuncusu olduğunu unutmamalısınız."

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Ajax'tan transfer olduğu Chelsea'deki ilk iki sezonunda sadece 24 Premier Lig karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Ziyech bu maçlarda 10 gol atmıştı.

Diz, kalça ve omuz sakatlıklarıyla mücadele etmek zorunad kalan Ziyech zaman zaman üst düzey performanslar ortaya koydu.

Son iki lig maçında gol bulan yıldız oyuncunun ligin ikinci yarısında Londra ekibine daha büyük bir katkı sunması bekleniyor.

Fas adına sona maçına geçtiğimiz Haziran ayında Burkina Faso karşısında çıkan Ziyech'in yakın bir gelecekte milli takıma davet edilmesi büyük bir sürpriz olacak.

Burkina Faso maçının ardından Halilhodzic tarafından eleştirilen Ziyech'in olumlu bir rol model ve olması gerektiği gibi bir milli takım oyuncusu olmadığı belirtilmişti.

Milli takım kampına geç gelen Ziyech antrenmanlarda çalışmayı reddederken, yıldzı oyuncu bu maçın ardından milli takımın dışında kalmıştı.

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