Fabrice N'Sakala, Gaziantep FK-Beşiktaş maçında fenalaştı
Süper Lig'de Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin ikinci yarısında futbolseverleri korkutan bir olay yaşandı.
Topsuz alanda fenalaşan Fabrice N'Sakala bir anda kendini yere bıraktı. Kongolu savunmacının yardımına ilk olarak takım arkadaşı Necip koştu. Ardından sahaya giren sağlık görevlileri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
N'Sakala aha içine gelen ambulansla hızlı bir şekilde hastaneye götürüldü. Oyuncunun solunum problemi yaşamadığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi.
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Üzücü olayın ardından maçın hakemi Ümit Öztürk, iki takım teknik direktörleri Erol Bulut ve Sergen Yalçın ile bir durum değerlendirmesi yaptı. Birkaç dakikalık fikir alışverişinin ardından maça devam edilmesine karar verildi.
Beşiktaş'ta N'Sakala'nın yerine oyuna Rıdvan Yılmaz dahil oldu.
Hayati tehlikesi yok
Gelen ilk haberlere göre; N'Sakala'ya hastanede geniş tetkikler yapılıyor. Bilinci açık olan N'Sakala'nın yanındakilerle normal bir şekilde konuşabildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kulüp doktoru Murat Çevik de N'Sakala'nın durumunu yakından takip ediyor.
Akıllara Eriksen'i getirdi
N'Sakala'nın yaşadığı rahatsızlık, Euro 2020'de Cristian Eriksen'in başına gelen talihsiz olayın bir kez daha hatırlanmasına yol açtı.
Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta benzer bir şekilde yerde kalan Eriksen'in bir süreliğine kalbi durmuş, ama yerinde müdahaleyle Eriksen hayata döndürülmüştü.
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