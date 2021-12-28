Fabio Cannavaro'dan Cristiano Ronaldo'ya ilginç benzetme

Guangzhou'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan ve bir süredir takım çalıştırmayan İtalyan futbolunun efsane ismi Fabio Cannavaro eski takımı Juventus'un son durumunu değerlendirdi.

Juve'nin bir geçiş dönemi yaşadığını belirten Cannavaro, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından yaşanan düşüşü normal karşıladı.

Cannavaro ne söyledi?

Corriere dello Sport'a konuşan 48 yaşındaki futbol adamı Serie A'da beşinci sırada yer alan Juventus'un yaşadığı düşüşe şaşırmadığını söyledi.

"Cristiano Ronaldo adeta bir teknik direktör kurtarıcıydı ve onu kaybettiklerini unutmamak gerekiyor.

"Ronaldo varken onunla her maça 1-0 önde başladılar. Şimdi birkaç oyuncunun formsuzluğuyla uğraşmak zorundalar.

"Bir diğer eski takımım Inter ise şu anda tam bir takım görüntüsü veriyor. Birçok kişi Simone Inzaghi'nin büyük bir takımda teknik direktörlük yapması halinde başarısız olacağını düşünüyordu ama insanlara yanıldığını kanıtladı.

"Simone oyuncularla nasıl başa çıkacağını biliyor. Inter geçen sezona göre sahada daha özgür ve bunu maçları izlerken görebilirsiniz."

Fiorentina'ya ret

Öte yandan şu ana dek Avrupa'da takım çalıştırmayan Cannavaro, Fiorentina'yı iki kez reddettiğini açıklarken, boşta olduğu dönemde Avrupa'daki en iyi takımları incelediğini ve kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Daha önce teknik direktör olarak Çin Süper Ligi'nde bir şampiyonluk elde eden Cannavaro, 2017'de Çin'de yılın teknik direktörü ödülünün sahibi olmuştu.

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