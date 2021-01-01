Ezgjan Alioski: Bielsa beni baştan yarattı!

Yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen tecrübeli oyuncu, Marcelo Bielsa'nın kişisel gelişimine yaptığı katkıya vurgu yaptı.

Leeds United ile sezon sonunda bitecek kontratın henüz yenilemeyen ve İngiliz basını tarafından yeni sezonda Galatasaray forması giyeceği öne sürülen Kuzey Makedonyalı sol kenar oyuncusu Ezgjan Alioski, İngiliz takımında Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile geçirdiği zamanın çok kısa geçtiğini söyledi ve hocasını övdü.

Alioski ne söyledi?

Daily Star'a konuşan deneyimli oyuncu Leeds United'a transfer olduğu gün ile bugünü arasında kişisel olarak büyük farklılıklar hissettiğini söyledi:

"Leeds United kesinlikle hayatımı değiştirdi. Bir futbolcu olarak farklı bir seviyeye yükseldiğim doğru ama asıl farkın kişisel olarak gerekleştiğini söylemem gerek. Kendimi artık daha sakin, daha deneyimli ve daha olgun hissediyorum.

"Bu durumda Bielsa'nın rolü çok büyük. Hayata bakış açımı tamamen değiştirdi. Çok özel bir isim. Onu hiç kimseyle karşılaştıramazsınız."

Sol açıktan sol beke evrildi

Bielsa öncesi genellikle sol açık olarak görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, Arjantinli teknik direktörün takımın başına geçmesinin ardından daha çok sol bekte kullanılmış ve bu değişiklik performansındaki artışı da beraberinde getirmişti.

Leeds United'ın Premier Lig'e yükseldiği geçtiğimiz sezonu 39 maçta 5 gol ve 2 asistle tamamlayan Alioski, bu sezon da Premier Lig'de 33 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist yaptı.

Bu yaz düzenlenecek Euro 2020'de yer alacak Kuzey Makedonya'nın en önemli oyuncularından biri olan Alioski'nin Galatasaray'ın önümüzdeki sezonunda kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Leipzig'e dönmesi beklenen Marcelo Saracchi'nin yerini alması bekleniyor.

Daha fazla okuma