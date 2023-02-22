Kırmızılar'a kabus dolu bir gece yaşatan İtalyan hoca, Maviler'den takdir aldı.

Everton taraftarları, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'inin Jurgen Klopp'un Liverpool'unu Anfield'da dağıtmasını izledikten sonra İtalyan menajeri affettiler.

Darwin Nunez ve Mohamed Salah, sadece 14 dakikada ev sahibini 2-0 öne geçirirken Liverpool taraftarları daha sonra korku dolu bir şov izledi ve Madrid'den tam beş gol yediler.

2021 yılında Everton'dan ayrılarak o dönemde taraftarları öfkelendiren Ancelotti, sosyal medyaya göre bu kopan ilişkileri onarmak için bir yol kat etti.

İngiliz taraftarlar, ezeli rakiplerini büyük bir hüsrana uğratan İtalyan hocayı affetmişler gibi görünüyor.

Ne söylendi?

Bir taraftar, "Teşekkürler Ancelotti, Saygılarımla, Everton taraftarları..." Bir başkası: "Ancelotti, Liverpool'u yenmekten daha çok sevdiği bir şey yok, bir kez mavi olan her zaman mavidir!"

Diğer bir taraftar ise, "Carlo Ancelotti'nin Everton'ı bu kadar çok sevmesi ve Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde rezil etmesi çılgınca!" yazdı.

Başka bir taraftar ise İtalyan hocanın bir Everton efsanesi olduğunu düşünüyor: "Carlo Ancelotti; Everton Efsanesi..."

Vinicius Jr ve Benzema'nın 2 gollü müthiş performansına Madrid'deki diğer oyuncular da katkı sununca ortaya karşı konulmaz bir takım çıktı.

Eder Militao da skor tabelasına ismini yazdıran bir diğer isimdi. Jurgen Klopp, onlar için harika başlayan gecenin kabusa dönüşmesini izledi.

"Karışık duygular içindeyim"

Jordan Henderson, BT Sport'a şunları söyledi: "Çok zor. Maçtan hemen sonra bunu özetlemek zor.

"Karışık duygular içindeyim. Sonuçla ilgili büyük bir hüsran yaşıyorum.

"İlk yarının büyük bir kısmında iyi bir performans gösterdik, ancak devre arasından sonra işler değişti.

"Çok fazla hata yaptık. Real Madrid bu gece bizi cezalandırdı" ifadelerini kullandı.