Premier Lig - Hafta 3 6 Eyl 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Everton ile Manchester United arasındaki maç, 6 Eylül 2026'da EST ile 09.00'da ve GMT ile 14.00'te başlayacak.

David Moyes bazı eski dostlarıyla karşılaşıyor

Şu anda Everton'ın başındaki ikinci dönemini geçiren David Moyes, 2013 ile 2014 arasında Manchester United menajeri olarak görev yaptığı dönemden karmaşık anılar taşıyor olacaktır. Everton bu sezona iyi başladı; sahasında Crystal Palace'ı yendi ve Bournemouth deplasmanında, James Tarkowski'nin korner sonrası uzatma dakikalarında attığı klas beraberlik golüyle 1-1'lik eşitliği aldı. Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda üst üste lig maçı kazanmayı sadece ikinci kez başarmayı hedefliyor. Son gün Senegalili kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'nin satılması, Moyes'in yönetmesi gereken bir darbe olacak.

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Tehlikeli bir United takımından sürprizlere hazır olun

United bu sezon şu ana kadar oynadığı iki Premier League maçının ikisinde de ilk golü yedi. Sezona Hull karşısında sürpriz bir 0-3 yenilgiyle başladılar, ardından Ipswich karşısında erken bir tehlikeyi atlatarak ikinci yarıya hükmettiler ve maçı 5-2 kazandılar. Takımın yıldızı Bruno Fernandes, 2025-26 sezonunda PFA Yılın Oyuncusu seçildiği yerden devam ederek hat-trick yaptı ve bir de asist üretti. United'ın galibiyeti hak etmediğini kimse söyleyemez. 33 şut çektiler ki bu, Ekim 2016'dan bu yana bir lig maçındaki en yüksek sayılarıydı. Bunların 11'i kaleyi buldu ve 4,77'lik bir xG değeri ürettiler.

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Önemli istatistikler ve sakatlık durumu

Everton'da sakatlığı bulunan tek eksik, yaz transfer döneminde kadroya katılan Christian Norgaard.

Everton forveti Thierno Barry, bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden dört gole ulaştı. Buna Moyes'in eski kulübü Preston'a karşı EFL Cup'ta yaptığı hat-trick de dahil.

United, sakatlıkları bulunan Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton ve Manuel Ugarte beşlisinden yararlanamayacak.

Bu, Carrick'in ikinci görev dönemindeki 20. Premier League maçı olacak ve bu süreçte hiçbir kulüp United'ın topladığı 42 puandan fazlasını kazanamadı.

Bruno Fernandes, Everton'a karşı çıktığı 13 maçta 11 Premier League gol katkısı yaptı; altı gol attı, beş asist üretti.

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Muhtemel 11'ler

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Manchester United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Takım haberleri ve kadrolar

David Moyes'in Everton'da kesinleşen bir eksiği var; Christian Noergaard sakat olarak listeleniyor. Everton'da herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor ve bu aşamada muhtemel bir ilk 11 de doğrulanmış değil. Daha fazla güncellemenin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Manchester United kadrosundaki eksikler daha belirgin seviyede. Michael Carrick; Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton ve Manuel Ugarte'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyor. Deplasman ekibinde cezalı oyuncu yok, ancak eksik sayısının fazlalığı özellikle savunmada Carrick'in kadro derinliğini sınayacak.

Form durumu

Everton bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, iki beraberlik ve hiç yenilgi yaşamamış bir performansla çıkıyor. Son maçında Premier League'de Bournemouth ile 1-1 berabere kalan takım, daha önceki lig başlangıcında ise Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etmişti. Bu sonuçların arasında Preston North End'e karşı alınan 4-0'lık Carabao Cup galibiyeti de yer alıyor. Everton bu beş maçta dokuz gol atarken üç gol yedi ve Crystal Palace karşısındaki gol yemeden kazanılan maç, savunmadaki daha dikkat çekici katkılar arasında öne çıktı.

Manchester United'ın son dönemdeki formu daha karmaşık. Carrick'in ekibi son maçında Ipswich Town'ı 5-2 yendi, ancak bunun öncesinde Premier League'de Hull City deplasmanında 2-0 kaybetmişti. United ayrıca sezon öncesinde AC Milan'a 4-2 mağlup oldu. Beş maçta toplam 10 gol atıp dokuz gol yemeleri, dikkat çeken savunma kırılganlığını da ortaya koyuyor.

İkili rekabette son durum

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Manchester United, Premier League'de Hill Dickinson Stadyumu'nda 1-0 kazandı. Ondan önce de taraflar Kasım 2025'te Old Trafford'da karşılaşmış ve United yine 1-0 galip gelmişti. Son beş randevuda iki takım da ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti; bu maçlarda toplam 11 gol atıldı.

Puan durumu

Premier League puan tablosunda Everton şu anda altıncı, Manchester United ise 10. sırada yer alıyor.