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Yardımcı olanlar:

Everton - Manchester United Premier League maç önü: Sahnede Moyesie var

Premier Lig
FC United of Manchester
Everton
D. Moyes
B. Fernandes

Everton ile Manchester United'ın Hill Dickinson Stadyumu'nda oynayacağı Premier League maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikleri, takım haberlerini, transferleri ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Premier Lig - Hafta 3
Hill Dickinson Stadium

Everton ile Manchester United arasındaki maç, 6 Eylül 2026'da EST ile 09.00'da ve GMT ile 14.00'te başlayacak.

David Moyes bazı eski dostlarıyla karşılaşıyor

Şu anda Everton'ın başındaki ikinci dönemini geçiren David Moyes, 2013 ile 2014 arasında Manchester United menajeri olarak görev yaptığı dönemden karmaşık anılar taşıyor olacaktır. Everton bu sezona iyi başladı; sahasında Crystal Palace'ı yendi ve Bournemouth deplasmanında, James Tarkowski'nin korner sonrası uzatma dakikalarında attığı klas beraberlik golüyle 1-1'lik eşitliği aldı. Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda üst üste lig maçı kazanmayı sadece ikinci kez başarmayı hedefliyor. Son gün Senegalili kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'nin satılması, Moyes'in yönetmesi gereken bir darbe olacak.

AFC Bournemouth v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Tehlikeli bir United takımından sürprizlere hazır olun

United bu sezon şu ana kadar oynadığı iki Premier League maçının ikisinde de ilk golü yedi. Sezona Hull karşısında sürpriz bir 0-3 yenilgiyle başladılar, ardından Ipswich karşısında erken bir tehlikeyi atlatarak ikinci yarıya hükmettiler ve maçı 5-2 kazandılar. Takımın yıldızı Bruno Fernandes, 2025-26 sezonunda PFA Yılın Oyuncusu seçildiği yerden devam ederek hat-trick yaptı ve bir de asist üretti. United'ın galibiyeti hak etmediğini kimse söyleyemez. 33 şut çektiler ki bu, Ekim 2016'dan bu yana bir lig maçındaki en yüksek sayılarıydı. Bunların 11'i kaleyi buldu ve 4,77'lik bir xG değeri ürettiler.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık durumu

  • Everton'da sakatlığı bulunan tek eksik, yaz transfer döneminde kadroya katılan Christian Norgaard.
  • Everton forveti Thierno Barry, bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden dört gole ulaştı. Buna Moyes'in eski kulübü Preston'a karşı EFL Cup'ta yaptığı hat-trick de dahil.
  • United, sakatlıkları bulunan Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton ve Manuel Ugarte beşlisinden yararlanamayacak.
  • Bu, Carrick'in ikinci görev dönemindeki 20. Premier League maçı olacak ve bu süreçte hiçbir kulüp United'ın topladığı 42 puandan fazlasını kazanamadı.
  • Bruno Fernandes, Everton'a karşı çıktığı 13 maçta 11 Premier League gol katkısı yaptı; altı gol attı, beş asist üretti.
Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images

Muhtemel 11'ler

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Manchester United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Takım haberleri ve kadrolar

Everton vs M. United Muhtemel kadrolar

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Everton
EVE
Diziliş
M. United crest
M. United
MUN
M. United crest
M. United
MUN

Teknik direktör

  • D. Moyes

David Moyes'in Everton'da kesinleşen bir eksiği var; Christian Noergaard sakat olarak listeleniyor. Everton'da herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor ve bu aşamada muhtemel bir ilk 11 de doğrulanmış değil. Daha fazla güncellemenin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Manchester United kadrosundaki eksikler daha belirgin seviyede. Michael Carrick; Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton ve Manuel Ugarte'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyor. Deplasman ekibinde cezalı oyuncu yok, ancak eksik sayısının fazlalığı özellikle savunmada Carrick'in kadro derinliğini sınayacak.

Form durumu

EVE

EVE - Form

NEW
K3-1
LIL
B1-1
CRY
K2-0
PNE
K0-4
BOU
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
MUN

MUN - Form

PSG
B1-1
LEE
K1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
IPS
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Everton bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, iki beraberlik ve hiç yenilgi yaşamamış bir performansla çıkıyor. Son maçında Premier League'de Bournemouth ile 1-1 berabere kalan takım, daha önceki lig başlangıcında ise Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etmişti. Bu sonuçların arasında Preston North End'e karşı alınan 4-0'lık Carabao Cup galibiyeti de yer alıyor. Everton bu beş maçta dokuz gol atarken üç gol yedi ve Crystal Palace karşısındaki gol yemeden kazanılan maç, savunmadaki daha dikkat çekici katkılar arasında öne çıktı.

Manchester United'ın son dönemdeki formu daha karmaşık. Carrick'in ekibi son maçında Ipswich Town'ı 5-2 yendi, ancak bunun öncesinde Premier League'de Hull City deplasmanında 2-0 kaybetmişti. United ayrıca sezon öncesinde AC Milan'a 4-2 mağlup oldu. Beş maçta toplam 10 gol atıp dokuz gol yemeleri, dikkat çeken savunma kırılganlığını da ortaya koyuyor.

İkili rekabette son durum

Kafa Kafaya

EvertonÇizimM. United
1
2
2
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
0
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
0
Everton badge
Everton
EVE
1
MS
Club Friendlies
M. United badge
M. United
MUN
2
Everton badge
Everton
EVE
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
5Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Manchester United, Premier League'de Hill Dickinson Stadyumu'nda 1-0 kazandı. Ondan önce de taraflar Kasım 2025'te Old Trafford'da karşılaşmış ve United yine 1-0 galip gelmişti. Son beş randevuda iki takım da ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti; bu maçlarda toplam 11 gol atıldı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
220062+46
K
K
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
K
K
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
B
K
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
K
B
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
B
K
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
B
K
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
K
10
M. UnitedM. UnitedMUN
210154+13
K
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
K
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
B
B
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
B
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
B
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

Premier League puan tablosunda Everton şu anda altıncı, Manchester United ise 10. sırada yer alıyor.

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