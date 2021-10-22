Manchester United'ın efsane oyuncusu, neden takımın başında Conte'yi istemediğini açıkladı.

Transfer döneminde Raphael Varane, Jadon Sancho ve Cristiano Ronaldo gibi önemli transferler yapan Manchester United'dan Premier Lig yarışına ortak olması bekleniyordu.

Ancak istikrarlı bir oyun oynayamayan Kırmızı Şeytanlar, son dönemde istediği sonuçları da alamamaya başlayınca Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği sorgulanmaya başladı.

Norveçli teknik adamın yerine geçen isimlerin başında ise Antonio Conte geliyor. Manchester United'ın efsanevi kalecisi Peter Schmeichel, İtalyan teknik adamın doğru isim olmadığını düşünüyor.

Neler söylendi?

The Times'a konuşan Danimarkalı efsane, Conte'nin van Gaal ve Mourinho ile benzer özelliklere sahip olduğunu söyledi:

“Conte’nin harika bir menajer olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak o, bir kulüpte iki-üç yıldan fazla kalamıyor. Biz o tarz bir futbol kulübü değiliz, daha önce bunu denedik ve iyi sonuçlanmadı.”

“Ne Louis van Gaal, ne de Mourinho ligi kazanabildi. Conte veya başka bir ismi isteyebilirsiniz, arada bir fark yok. Onlar kısa sürede başarılı olmayı hedefliyorlar.”

Ayrıca Schmeichel, Manchester Unitd’ın Liverpool ve Manchester City ile aynı seviyeye çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Solskjaer’e destek

Geçtiğimiz dönemde ITV’ye konuşan Schmeichel, Solskjaer’e şu sözlerle destek olmuştu: “United taraftarları yeni bir van Gaal veya Mourinho mu istiyorlar?”

“Büyük isimli menajerleri göreve getirmeyi denedik ancak olmadı, Ole’nin sahip olduğu kulüp DNA’sına sahip değiller ve gelişime o denli önem vermiyorlar.”

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