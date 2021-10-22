Inter'den Lukaku'ya gönderme: "İki kat fazla maaş almak için Chelsea'ye gitti"

Inter cephesi, eski oyuncusu Romelu Lukaku'nun Chelsea'ye giderken parayı tercih ettiği görüşünde...

Geçtiğimiz sezonu Serie A’da şampiyon olarak tamamlayan ve Juventus’un hegemonyasına son veren Inter; içinde bulunduğu maddi durum nedeniyle Antonio Conte’nin yanı sıra Achraf Hakimi ve Romelu Lukaku ile yollarını ayırmak durumunda kalmıştı.

Inter’den transfer edilen ve oyun anlamında büyük gelişim gösteren Romelu Lukaku, 115 milyon euro karşılığında eski takımı Chelsea’ye transfer olmuştu. Inter ise Edin Dzeko ve Angel Correa gibi isimleri kadrosuna katarak hücum alternatiflerini arttırmıştı.

İtalyan ekibinin CEO’su Beppe Marotta, Belçikalı golcünün Chelsea’ye gitmesinde maaş faktörünün belirleyici olduğunu ifade etti ve Dzeko’yu alarak iyi iş çıkardıklarını söyledi.

Neler söylendi?

Corriera della Sera ’nın haberine göre Marotta, şunları söyledi: “Lukaku'yu 115 milyon euro’ya sattık ve Dzeko’yu bedavaya aldık. Saha içinde ise bir farklılık yok. Lukaku, iki kat daha fazla maaş kazanmak için ayrıldı. İtalya’da o seviyede sayılara çıkamayız.”

“Bugün önemli yatırımlar yapamıyoruz, 75 milyon euro’ya Lukaku’yu getirmeme izin vermezler. Yatırımları azaltmalı ve belirli çerçevelerde yapmalıyız.”

Inter’in transfer gündemi

Finansal sıkıntılar nedeniyle Lukaku’nun ayrılığına onay veren Inter’de Marotta, kulübün yeni önemli isimleri kadrosuna katabileceğini düşünüyor.

Ancak Inter’de diğer yıldızların adı da önemli Premier Lig kulüpleriyle anılıyor.

Marotta; yetenekli golcü Lautaro Martinez, Euro 2020 şampiyonu Nicolo Barella ve Hırvat yıldız Marcelo Brozovic’in yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu ve bu iddialara bir nokta koydu:

“Barella ve Lautaro, maaşlarındaki artışla birlikte yeni sözleşmelerine imza atacaklar, anlaşmaya yakınız.”

“Brozovic’in sözleşmesi sona eriyor, süreç biraz zaman alacak ancak anlaşacağımızı düşünüyorum.”

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