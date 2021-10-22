Ronaldinho, Lionel Messi'nin PSG transferini değerlendirdi.

Hem futboldaki yetenekleriyle hem de futbolu bıraktıktan sonraki yaşamıyla kendisini asla unutturmayan Ronaldinho, Paris Saint – Germain ile RB Leipzig arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesini Parc des Princes’ten izlemişti.

Fransız ekibi, Messi’nin iki gol attığı maçta üç puan almayı başarırken Ronaldinho da Neymar ve Messi ile tekrar buluşmuştu.

Le Parisien'e konuşan Brezilyalı yıldız, maçın ardından Messi’nin PSG’ye transferini ve kendi kariyerine dair kararlarını değerlendirdi.

Neler söylendi?

Futbolculuğu döneminde PSG ve Barcelona formaları giyen Ronaldinho, Messi’nin Ligue 1 devine transfer olmasını hiç beklemediğini dile getirirken vatandaşı Neymar’dan da övgüyle bahsetti:

“Onlarla yeniden buluşmak güzeldi, şu anda iyi durumda olduklarını biliyorum ve benim açımdan onları tekrar görmek harikaydı.”

“Brezilya’daki herkes Neymar’ın zor süreçlerden geçse de ne kadar değerli olduğunu biliyor. Leo Barcelona’dayken onun yetenekleri hakkında konuşurduk.”

“Messi’nin PSG formasını giyeceğini hiç düşünmemiştim.”

“Bence onlar takımı Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyabilirler, bu tarz oyunculara sahip olduğunuzda büyük başarılar elde edeceğinizi ön görmeniz çok normaldir.”

Messi, PSG kariyerine nasıl başladı?

Arjantinli yıldız, henüz Ligue 1’de golle tanışamasa da Şampiyonlar Ligi’nde hem Manchester City’yi hem de RB Leipzig’i boş geçmedi.

Messi, PSG formasını şu ana dek tüm kulvarlarda altı maçta terletti ve üç kez de gol sevinci yaşadı.

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