Eski Fenerbahçeli Islam Slimani'den Jose Mourinho itirafı

Cezayirli golcü Türkiye günlerinde her zamanki oyun tarzından farklı bir role büründüğünü söylerken, Tottenham'dan aldığı teklifi açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Islam Slimani, sarı-lacivertli takımdaki bir yıllık dönemi her ne kadar pek parlak geçmese de kariyerini yeniden canlandırmış gibi görünüyor.

Phillip Cocu yönetiminde başlayan sezonda büyük umutlarla transfer edilen Slimani, beklentilerin oldukça uzağında bir sezon geçirmişti.

Hem Cocu yönetiminde hem de Ersun Yanal döneminde beklenen katkıyı vermeyen ve Fenerbahçe formasıyla ligde bir, toplamda ise bütün kulvarlarda beş gol atabilen 32 yaşındaki oyuncu şimdilerde kariyerini Fransa Ligue 1'de PSG, Lille ve Monaco'ya karşı şampiyonluk mücadelesi veren Lyon'da sürdürüyor.

Fransız basınından L'Équipe'e konuşan Slimani, Fenerbahçe'de geçirdiği bir yılın oyununa farklı bir boyut kattığını söyledi.

Slimani ne söyledi?

Fenerbahçe'ye transfer olana dek genellikle sadece gol için oynadığını söyleyen Slimani, Süper Lig'de oyuna ilişkin gol dışında farklı noktalara da odaklandığını belirtti:

"Başlangıçta tipik bir golcüydüm. Sonra Fenerbahçe için Türkiye'ye transfer oldum ve burada oyunumu biraz değiştirmek zorunda kaldım. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde top almak için daha derine inmem gerekti."

Mourinho'dan telefon

Fenerbahçe'de oldukça kötü bir dönem geçirmesin ve ligin ikinci yarısında kadro dışında kalmasına rağmen geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla dikkat çeken Slimani, bir de itirafta bulundu:

"Monaco'da sergilediğim performansın ardından Jose Mourinho'dan bir telefon aldım. Beni Tottenham'a transfer etmek istediğini söyledi.

"Bu attığım gollerin ve sahadaki performansımın bir ödülüydü. Böyle büyük bir isim sizi takımında görmek istediğini söylediğinde gösterdiğiniz çabaların karşılığını aldığınızı görüyorsunuz."

Slimani Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ne yaptı?

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak giydiği Monaco formasıyla Ligue 1'de 18 maça çıkan Slimani bu maçlarda 9 gol ve 7 asistle oynadı.

Bu sezon başında bonservisini elinde bulunduran Leicester City'ye dönen ancak Premier Lig ekibinde tutunamayan Slimani, devre arasında Lyon formasıyla yeniden Fransa'ya döndü.

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