İngiliz futbolu sosyal medyayı boykot ediyor

İngiliz futbolundaki yönetim organları, futbolu ve futbolcuları sosyal medya üzerinden lekelemeye devam edenlere karşı birleşiyor.

İngiltere Futbol Birliği, Premier Lig, EFL, FA Kadınlar Süper Lig, FA Kadınlar Championship, PFA, LMA, PGMOL, Kick It Out (organizasyon) ve FSA'nın 30 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında sosyal medya boykotu yapacağı duyuruldu.

"Çevrimiçi nefreti ortadan kaldırırken diğer yandan ayrımcılıkla mücadelede insanları eğitmenin önemini vurgulamak" için harekete geçilirken, Birleşik Krallık hükümeti de Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısındaki "güçlü yasaları" uygulamaya çağırıyor.

Futbolda çevrimiçi ortamlarda hedef alınan futbolcuların sayısını ve sosyal medya üzerinden yaşanan "taciz" olaylarını aza indirgemek hedefleniyor.

Ne söylendi?

İngiltere Futbol Birliği Uluslararası İlişkiler Direktörü Edleen John resmî bir açıklamada sosyal medya aracılığıyla yaşanan taciz olaylarına değinerek boykot yapacaklarını duyurdu.

"İngiliz futbolu ve toplumunun failler için gerçek dünyada sonuçları olmaksızın günlük olarak çevrimiçi tacize maruz kalmaya devam etmeleri kabul edilemez."

"Bunun hızla değişmesi gerekiyor ve sosyal medya şirketlerini bu sorunu çözmek için hemen harekete geçmeye çağırıyoruz."

"Bu sorun hakkında konuşmayı bırakmayacağız ve Çevrimiçi Güvenlik Yasasının yeterli düzenleme ve denetleme yetkileri vermesini sağlamak için hükümetle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

"Sosyal medya şirketlerinin bu endemik sorunu ele almak için ahlaki ve sosyal sorumluluklarını yerine getirememeye devam ederlerse sorumlu tutulmaları gerekir."

"Son zamanlarda İngiliz futbolunun iyiliği için birleştiğimizde ne olabileceğini güçlü bir şekilde gördük. Oyundaki örgütleri ve bireyleri, bu sosyal medya platformlarını geçici olarak boykot etmeye, dayanışma ve birleşmeye davet ediyoruz."

Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters ise şunları söyledi:

"Herhangi bir ırkçı davranış kabul edilemez ve oyuncuların sosyal medya platformlarında maruz kaldıkları korkunç tacizin devam etmesine izin verilemez."

"Futbol, farklı geçmişlerden toplulukları ve kültürleri bir araya getiren bir spordur ve bu çeşitlilik rekabeti daha da güçlendirir."

Futbolda ırkçılık olaylarının hukuki karşılığı

Futbolda ırkçı saldırıların hukuki yönden FIFA ve UEFA boyutu da bulunmaktadır.

Irkçılık karşısında sıfır tolerans sahibi olduğunu belirten FIFA'nın, buna rağmen birçok ırkçı eylem karşısında yukarıda belirtilen ağır ceza miktarlarını uygulamaması eleştirilmesi gereken bir noktadır.

FIFA: FIFA regülasyonlarına göre, üye ülke federasyonları futbolda ırkçılık ile mücadele etmeli ve ırkçı eylemlerde bulunan kişileri FIFA regülasyonlarını örnek alarak kendi içtihatları ile cezalandırmalıdır. Irkçılık olayları FIFA Disiplin Talimatı'nda Ayrımcılık (Discrimination) başlığı altında tanımlanmakta olup, FIFA’nın ırkçılık ile mücadelesi üç başlık altında tanımlanmaktadır; aksiyon planı, ayrımcılıkla mücadele yetkilisi ve cezalar. İlk olarak, FIFA’ya üye ülke federasyonlarının tamamının, yetkilileriyle, futbolcularıyla ve hakemleriyle ırkçılıkla topyekün mücadele için somut aksiyon planının olması gerekmektedir. İkincisi, her müsabaka sırasında stadyumlarda ayrımcılıkla mücadele yetkilisi bulunmalıdır. Bu kişinin stadyumlarda potansiyel eylemleri saptayıp, hakemleri bilgilendirmesi ve ırkçı eylemlerle ilgili delilleri toplaması gerekmektedir. Üçüncü ve en önemli kısım ise ırkçı eylemler karşısında FIFA Disiplin Talimatı’nda yazılı olan ceza miktarlarıdır.

UEFA: UEFA Disiplin Talimatı’nda ise kişilerden ziyade kulüp ve federasyonlara uygulanacak cezalar öne çıkıyor. Örneğin bir stadyumda kulüp taraftarları tarafından ilk defa ırkçı eylem gerçekleştirilmesi durumunda, eylemi gerçekleştiren taraftarların mensubu olduğu kulübe tribün kapatma cezası verilir. Bu eylemin ikinci kez gerçekleştirilmesi durumunda ise bunun cezası seyircisiz oynama ve 50 bin avro ceza miktarı olacaktır. Ciddi ırkçılık eylemleri ise yine FIFA Disiplin Talimatı’ndaki gibi, hükmen yenilgi, puan silme ve ligden çıkarılma gibi ağır yaptırımlarla cezalandırılacaktır.

Bunların yanında, hakemlere de müsabakayı durdurma yetkisi verilmiştir. Müsabakanın durdurulması sonrası eylemlerin devam etmesi durumunda, ırkçı eylemleri gerçekleştiren taraftarların mensubu olduğu kulüp müsabakayı hükmen kaybetmiş sayılacaktır.

Daha fazlası