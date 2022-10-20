Avustralyalı oyuncu, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için endişelerini dile getirdi.

Eş cinsel olduğunu açıklayan oyuncu, spor dünyasında destek gördü

Cavallo, Dünya Kupası'nda Avustralya ile mücadele edebilir

Ancak Katar'da eş cinselliğin yasak olması nedeniyle endişe duyuyor

NE OLDU? Adelaide United forması giyen Josh Cavallo, bu yılın başlarında eş cinsel olduğunu açıkladı ve aktif kariyeri devam ederken yaptığı açıklamayla tarih yazdı. Spor dünyasından destek alan Cavallo, bu yılki formuyla Avustralya ile Dünya Kupası'nda mücadele edebilir. Ancak eş cinselliğin yasak olduğu Katar'da forma giymenin endişe verici olduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? CNN'e konuşan Cavallo şunları söyledi: "Katar'a gidersem korunmam gerekecek çünkü halkın gözü önünde olacağım. Ama endişelendiğim kendim değilim. Bana mesaj atıp kendileri olmaktan ve kamuoyundan korktuğunu söyleyen insanlar. Benim gibi insanları suçlu gören bir ülkeye gittiğimizi görmek oldukça endişe verici"

CAVALLO, CASILLAS HAKKINDA NE SÖYLEDİ? Iker Casillas geçtiğimiz günlerde eş cinsel olduğunu açıkladığı bir paylaşım yaptı ancak daha sonra paylaşımı kaldırdı ve hesabının çalındığını söyledi. Josh Cavallo bu konuyla ilgili, "Casillas ile Puyol'un futbolcuların eş cinsel olduklarını açıklamaları üzerine şaka yapıp eğlenmeleri hayal kırıklığı yarattı. Bu herhangi bir LGBTQ+ bireyi için zor bir yolculuk. Rol modellerimin ve futbolun efsanelerinin eş cinsel olduğunu açıklamakla dalga geçtiğini ve meslektaşlarımın saygısız olduğunu görmek kırıcı."

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