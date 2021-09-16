Alman spikerden Sergen Yalçın yorumu: "Turkish Maradona"

Alman spiker, Borussia Dortmund sınavına çıkan Sergen Yalçın'ı "Türk Maradona" olarak tanıttı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u misafir etti.

Siyah-beyazlılar, Erling Haaland ve Jude Bellingham'ın iki golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrılsa da kendi performansının üzerine çıktı ve koşu mesafelerinde Alman ekibini yakaladı.

Kariyerinde ilk skorunu üreten Montero'nun son dakikalarda gelen golü ise Beşiktaş'a umut oldu.

"Turkish Maradona"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise maçın ardından sosyal medyanın gündemindeydi.

Almanya'da Borussia Dortmund'un Beşiktaş randevusunu anlatan DAZN spikeri, Sergen Yalçın'ı "Turkish Maradona" (Türk Maradona) olarak tanıttı.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Borussia Dortmund karşılaşmasının ardından konuşan Sergen Yalçın mağlup olmalarına rağmen oyuncularının performansından memnun olduğunu vurguladı:

"Seviye ve tempo olarak çok yüksek bir maçtı. Bu tür maçları oynamak kolay değil. Maçın tamamında rakibe karşı koyabildiğimizi ve oyun olarak cevap verebildiğimizi düşünüyorum. İlk golü biz atsaydık başka oyun olacaktı. Onlar atınca, onların istediği oyun oldu.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlasak başka oyun olabilirdi. Golü erken bulsaydık başka oyun ortaya çıkabilirdi. Şanssızlığımız da olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların isteğini ve mücadelesini beğendim. Diğer takımlarla başa baş mücadele edeceğimizi hissettik. Kötü bir başlangıç yaptık ama 5 maç var, her şey olabilir."

"1 metre, yarım metre önümüze düşmeyen toplar var. Onlara karşı bu kadar mücadele etmek, kırılma anlarının olması bizi çok ümitlendirdi.

Skor anlamında olmasa da bizi tatmin edebilecek bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Maçı kaybettik ama başka şeyler de kazandık.

Mücadele ve koşu seviyeleri yeterli ancak küçük ayrıntılar çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Taçtan yediğimiz gol takımın psikolojik olarak düşmesinin sebebi. Bu seviyede olmaması gereken bir şey. Ancak artıların daha fazla olduğunu düşünüyoruz."

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