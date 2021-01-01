Erol Bulut: Kesinlikle istifa etmeyi düşünmüyorum

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından üzerindeki baskı artan Erol Bulut istifa etmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe bu sezon en kötü iç saha performanslarından birini yaşıyor. Şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertlilerde son olarak alınan Gençlerbirliği mağlubiyeti deprem etkisi yarattı.

Fenerbahçe bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Kanarya bu karşılaşmalarda 23 gol kaydederken rakipleri ise 19 gol attı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 1.53 puan ortalaması ile bu alanda lig yedincisi konumunda.

Erol Bulut'un öğrencileri deplasmanlarda ise daha iyi performans gösterdi. 14 kez rakip takıma konuk olan Fenerbahçe bu maçlardan 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile döndü.

Derbi öncesi lig sonuncusu Gençlerbirliği'nden alınan mağlubiyet ise okları Erol Bulut'a doğru çevirdi ancak 46 yaşındaki çalıştırıcı istifa etmeyi düşünmediğini söylüyor.

Erol Bulut ne dedi?

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe ile ipleri kopma noktasına gelen Erol Bulut tamamen derbiye konsantre olmuş durumda.

"Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer"

"İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım"

Erol Bulut ile yollar ayrılacak mı?

Fanatik'in haberine göre ise Fenerbahçe'de Erol Bulut'un bileti kesildi. Ali Koç ile Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği zirvede 46 yaşındaki teknik adam ile ayrılık kararı alındı.

Ayrılığın ne zaman gerçekleşeceği ise henüz net değil.

Erol Bulut'un koltuğuna kim oturacak?

Fenerbahçe'de Erol Bulut belirsizliği yaşanırken gündeme ise bazı teknik direktör adayları geldi. Bu isimlerden biri Kanarya'nın gözdesi Okan Buruk. Geçtiğimiz sezon Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Buruk, Fenerbahçe için listenin birinci sırasında. Ayrıca Zlatko Dalic, Lucien Favre, Arthur Zico konuşulan teknik direktörler arasında.

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