Ernesto Valverde'den Lionel Messi itirafı: "Noel'den beri ağrıları var"

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Lionel Messi'nin sağlık durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

, 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez formasını giydiği 'in 'yı 3-1 mağlup ettiği maçta sakatlanmış, 90 dakikayı tamamlamasına rağmen ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkamamıştı.

Arjantinli yıldız, ile idmanlara devam etse de teknik patron Ernesto Valverde oyuncusunun sağlık durumu konusunda temkinli konuştu.

Barcelona'nın ile oynayacağı derbi öncesi basın toplantısı düzenleyen başarılı çalıştırıcı Messi'nin uzun süredir sorunlarla uğraştığını, "Durumu iyi gözüküyor ama uzun zamandan beri sıkıntılar yaşıyor" ifadeleriyle açıkladı.

Messi'nin Aralık ayından bu yana ağrıları olduğunu da belirten Valverde, "Noel döneminden önce de iyileşmesi için tedavi uyguladık. Ağrısını azaltmak için uğraştık ve son günlerde dinlenme fırsatı bulabildi" dedi.

Efsane oyuncunun durumunu yakından takip ettiklerini de sözlerine ekleyen İspanyol teknik direktör, "Sürekli iletişim halindeyiz. Birlikte karar alıp birlikte hareket ediyoruz. Diğer herkesle olduğu gibi Leo'ya da durumunu sorup nasıl olduğu hakkında bilgi alıyoruz" cümlelerini kullandı.

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Messi, bütün bu sorunlara rağmen Barcelona adına tüm kulvarlarda 39 maçta 36 gol atarak takımını sırtlamaya devam ediyor.