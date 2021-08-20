Erling Haaland ve Kylian Mbappe aynı takımda buluşuyor!

Dünya futbolunda gelecek 15 sezona damga vurması beklenen iki yıldız büyük bir olasılıkla aynı formayı giyecek.

Bundesliga'nın ilk haftasına harika bir başlangıç yapan ve geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam eden genç yıldız Erling Haaland'ın Alman ekibinden sonraki durağı merakla beklenirken, Kylian Mbappe ile de anlaştığı öne sürülen Real Madrid'in, Norveçli yıldız için Dortmund yönetimi ile yaptığı görüşmeleri olumlu sonuçlandırdığı öne sürüldü.

İspanyol gazeteci Siro Lopez'in Twitch'ten aktardığı bilgiye göre Haaland'ın transferinde öncelik hakkı için Dortmund ile anlaşan Real Madrid, oyuncunun bu sezon takımında kalmasına onay verdi. Real Madrid'in yanı sıra Chelsea, Manchester United ve Manchester City'nin de ilgilendiği oyuncu da Real Madrid forması giymek istiyor.

Sözleşmesinde 2022 yazında 75 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Haaland'ın bir dönem Manchester City forması da giyen babası Alf-Inge Haaland ve menajeri Mino Raiola geçtiğimiz sezon Real Madrid, Barcelona ve çok sayıda Premier Lig kulübüyle masaya oturmuş ancak Haaland, bir yıl daha takımda kalmayı seçmişti.

Mbappe de bitiyor

Bu yaz Jadon Sancho'yu Manchester United'a satan Dortmund yönetiminin aynı sezonda iki yıldızını kaybetmemek için Haaland'ı takımda tutmaya karar verdiği belirtilmişti. Takımının Şampiyonlar Ligi vizesi almasıyla beraber kulüpten bu yaz ayrılma kararını değiştiren Haaland'ın bu sezonu Dortmund'da tamamladıktan sonra gelecek yaz Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.

Öte yandan PSG ile sezon sonunda bitecek kontratını yenilemeyen Kylian Mbappe ile de büyük oranda anlaşan Real Madrid, büyük bir olasılıkla dünya futbolunda önümüzdeki 15 yıla damgasını vurması beklenen bu iki ismi aynı takımda buluşturacak ve futbol tarihinin en heyecan verici hücum hatlarından birini oluşturacak.

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