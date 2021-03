Erling Haaland Dortmund'dan ayrılmak istiyor

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon çıktığı 31 maçta rakip fileleri 34 kez sarsan ve dünya futbolunun yeni fenomeni haline gelen Erling Haaland'ın geleceği büyük bir merakla beklenirken, Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşması Norveçli yıldızı kızdırdı.

Attığı iki gole rağmen takımının 2-2 berabere kaldığı Köln deplasmanında maç sonrasında oldukça sinirli olduğu gözlenen Norveçli oyuncu, maç sonunda formasını isteyen İspanyol oyuncu Jorge Mere'ye formasını atıp doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Haaland didn't look happy after the full time whistle 👀 pic.twitter.com/xNz2mVrGLi