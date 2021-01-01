Erling Haaland Dortmund'dan ayrılmak istiyor

Dortmund'un ilk dört şansını zora sokmasına sinirlenen Erling Haaland, İspanyol basınına göre ayrılma talebi menajeri Mino Raiola'ya iletti.

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon çıktığı 31 maçta rakip fileleri 34 kez sarsan ve dünya futbolunun yeni fenomeni haline gelen Erling Haaland'ın geleceği büyük bir merakla beklenirken, Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşması Norveçli yıldızı kızdırdı.

Attığı iki gole rağmen takımının 2-2 berabere kaldığı Köln deplasmanında maç sonrasında oldukça sinirli olduğu gözlenen Norveçli oyuncu, maç sonunda formasını isteyen İspanyol oyuncu Jorge Mere'ye formasını atıp doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Haaland didn't look happy after the full time whistle 👀 pic.twitter.com/xNz2mVrGLi — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS'ta yer alan haberde Dünya futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmak istemeyen Haaland'ın Dortmund'un ilk dördün dışında kalması halinde önümüzdeki yaz takımdan kesin olarak ayrılmak istediği öne sürüldü.

Habere göre ilk etapta 2022'ye dek Dortmund'da kalmak isteyen ve gelişimi için 2022 yazında ayrılmayı planlayan Haaland, takımının Bundesliga'yı ilk dört sıra içerisinde tamamlayamaması halinde ayrılmak istediğini menajeri Mino Raiola'ya iletti.

Serbest kalma anlaşması sözlü

Haaland'ın transfer sürecinde yaşanan bir başka ilginç gelişme ise 2022 yazında devreye gireceği öne sürülen 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi konusunda yaşandı. AS'ta yer alan bilgiye göre oyuncuyu Alman ekibine götüren Mino Raiola Dortmund yetkilileriyle bu yönde bir iyi niyet anlaşması yapsa da bu anlaşma yazılı değil sözlü bir anlaşmaydı.

Haaland'ın 2022 yazında 75 milyon euroya takımdan ayrılmasına sıcak bakan Dortmund yetkilileri oyuncunun menajerine bu yönde bir söz verse de pandemi nedeniyle oluşan gelir kaybı bu durumu zora soktu.

Gelirlerinde büyük bir düşüş yaşayan Dortmund yönetimi, bu durumdan ötürü Haaland'ın 75 milyon euro gibi nispeten düşük bir bedelle takımdan ayrılmasına izin vermeyecek ve Dortmund Haaland için daha yüksek bir bedel talep edecek.

Real Madrid'in ilk hedefi

Real Madrid'in transfer listesinde ilk sırada yer alan Haaland'ı kadroya katmak için bütün imkanlarını zorlaması bekleniyor. Haaland'ın da Real Madrid'de oynamaya sıcak bakmasının yanı sıra menajer Mino Raiola'nın da İspanyol ekibiyle çalışmaya başlamak istemesi, bu transfer için öne sürülen iddiaları güçlendiriyor.

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