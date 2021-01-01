Barcelona Erling Haaland için harekete geçti

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı transfer etmek istiyor.

Joan Laporta'nın yeniden başkanlığa seçilmesi Barcelona için büyük umutlar vaadediyor. Katalan ekibinin yeni başkanı, taraftarları yeniden heyecanlandırmak ve sportif başarıyı üst düzeye çıkarmak için yeni transferler yapacak.

Hedefte Erling Haaland var

İspanyol Sport'ta yer alan habere göre; Laporta'ya pek çok isim sunuldu ancak hedefte Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland var.

Joan Laporta, çok iyi ilişkilerinin olduğu Norveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ile temasa geçti. Barcelona, Haaland'ı transfer etmek için her yolu denemeyi göze almış olsa da oyuncunun bir sezon daha Alman ekibinde kalması ihtimali de var.

Öte yandan Erling Haaland'ın ismi Barcelona dışında başka kulüplerle de anılıyor. Real Madrid, Manhcester United ve Manchester City'de genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımların arasında yer alıyor. Bu yüzden Haaland transferi Barcelona'ya pahalıya patlayabilir.

Erling Haaland bu sezon ne yaptı?

Borussia Dortmund'un en önemli yıldızı haline gelen Erling Haaland bu sezon Dortmund formasıyla Bundesliga'da sahaya çıktığı 20 maçta, 19 gol atarken 5 kez de asist yaptı. Yıldız golcü tüm kulvarlarda ise 31 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.

Manchester City'e karşı en büyük silah Haaland

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile eşleşti. Norveçli oyuncu, kendisini transfer etmek isteyen İngiliz ekibi karşısında takımının en önemli gol silahı olacak.