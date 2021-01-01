Erling Haaland için çarpıcı iddia: Takımını belirledi

İspanyol basınına göre Norveçli yıldız, Real Madrid'de forma giymek istiyor.

Avrupa'nın bu sezon en gözde futbolcularından biri olan Erling Haaland ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Norveçli golcünün, birçok seçenek arasından Real Madrid'i tercih ettiği konuşuluyor.

Ne söylendi?

İspanyol gazete Marca, Erlingn Haaland'ın Real Madrid'i tercih edeceğini yazdı. Gazetede yer alan habere göre İspanyol devi, gerek Kylian Mbappe'ye gerekse Haaland'a olan ilgisini gizlemiyor.

Birçok takımın gözdesi olan Norveçli futbolcunun gönlü de Real Madrid'den yana. Marca, yıldız futbolcunun sezon sonunda Real Madrid forması giyeceğinden oldukça emin.

Öte yandan söz konusu haberde Real Madrid'in, 2017 yazında görüştüğü ancak kadrosuna katamadığı Kylian Mbappe için de oldukça hevesli olduğu söyleniyor.

Erling Haaland'a neden bu kadar büyük ilgi var?

Son dönemdeki yükselişinin tadını çıkaran yıldız oyuncu, Avrupa'nın üst seviyesinde forma giymeden önce Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da top koşturuyordu.

Genç futbolcu, burada sergilediği başarılı performansın ardından geçen senenin ocak ayında 20 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Haaland, Dortmund formasıyla çıktığı 47 maçta 48 kez rakip fileleri havalandırarak başka bir seviyeye geçtiğini kanıtladı ve dev kulüpleri peşine taktı.

Erling Haaland ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Haaland'ın transferine en yakın takımlar arasında Real Madrid ve Barcelona gösteriliyor. Bununla birlikte Premier Lig'den Manchester City ve Chelsea de yıldız futbolcunun transfer olabileceği takımlar arasında yer alıyor.

PSG, Kylian Mbappe'nin olası ayrılığı durumunda Fransız yıldızın yerini Haaland ile doldurabilir. Ayrıca Dortmund'un rakibi Bayern Münih de Haaland yarışına sonradan katılabilir.

Görünen o ki bu yaz, Erling Haaland'ın transferi gündemden düşmeyecek.