Manchester United'ın Erling Haaland hatası! Saat farkı transferi engelledi

Manchester United, Erling Haaland'ı Norveç ile İngiltere arasındaki saat farkından dolayı elinden kaçırmış.

Manchester United'ın Erling Haaland'ı henüz Molde'de oynadığı günlerde, 3 milyon sterlin'e transfer edebilecekken geçtiğimiz günlerde futbol direktörlüğüne atanan John Murtough'un hatası yüzünden transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

Mirror'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi 2018 yılı yaz transfer döneminde Molde ile görüşmeler yaptı. Başta John Murtough olmak üzere transferle ilgilenen Manchester United çalışanları, Norveçli yıldızın menajeri Jim Solbakken ve Molde ile sabah saat 09:00'a bir görüşme ayarladı.

Ancak Molde Kulübü aramanın Norveç saatine göre sabah 09:00'da yapılmasını bekliyordu. Manchester United yetkilileri ise, İngiltere saatine göre 09:00'da aramayı yaptı.

Norveç ile İngiltere yerel saati arasındaki bir saatlik farkta arama gerçekleşmeyince Molde, Haaland için Salzburg ile anlaşmaya vardı. Arama yapıldığında transfer çok tamamlanmıştı.

Solskjaer, Haaland'ı istiyor

Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesinde ilk sırada yer alan Erling Haaland'ı, Manchester United'ın patronu Ole Gunnar Solkjaer transfer etmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Solskjaer, vatandaşı Erling Haaland ile ilgili gelen bir soruya "Onunla Norveçce konuşacağım" diye cevap vermişti.

Manchester United'ın yanı sıra, Chelsea, Manchester City ve Real Madrid de genç yıldız için devrede.

Galatasaray da istemişti

Galatasaray, Erling Haaland henüz Molde'de oynarken bir süre scoutlar aracılığıyla genç oyuncuyu takip etti. Sarı - kırmızılıların scout ekibi ardından Fatih Terim'e bir rapor sundu.

Deneyimli hocanın transferi için onay verdiği Haaland'ın kulübü Molde, 3 milyon euro olan bonservis bedelini peşin isteyince transfer gerçekleşmedi.

Erling Haaland bu sezon ne yaptı?

Bundesliga'da Dortmund formasıyla sahaya çıktığı 20 maçta, 19 gol , 5 asistlik performans sergileyen Haaland, tüm kulvarlarda 30 karşılaşmada görev yaptı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 31 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.