Fransız efsane, kullandığı telefonla herkesi hayrete düşürdü.

Havalı tarzıyla dikkat çeken Eric Cantona'nın telefon konusundaki zevki biraz tartışılabilir.

Manchester United efsanesi, 1997'de kramponlarını astığından beri çok değişti. Kırmızı halıda yine çok havalıydı, fakat kullandığı Nokia marka telefonu görenleri şaşırttı.

Ne söylendi?

"Bu telefonu, bir tuğlayla takas edebilirsin!" şakalarına maruz kaldı.

The Athletic ile yakın zamanda yapılan bir röportajda, ikonik Fransız efsanenin, hala çoğumuzun onlarca yıl önce kullanmayı bıraktığı telefonu ortaya çıktı.

Sohbet sırasında 56 yaşındaki Cantona, Dünya Kupası öncesinde çeşitli insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilen bir ülke olan Katar'ın ücretli büyükelçisi olduğu için United'dan takım arkadaşı David Beckham'ı eleştirmeyi de ihmal etmedi.

"Eski bir oyuncu böyle bir şey yapmak için para aldı... Orada ne olduğunu bilmiyor olabilirler.

"Ya da biliyorlarsa bence yanlış yaptılar. Bence büyük bir hata yaptılar. Büyük, çok büyük bir hata yapıldı.

"Buna nasıl göz yumabilirler. Bunu bilerek yapmak çok kötü."

Eskiye özlem

Cantona ayrıca, Arsenal veya Bayern Münih gibi sponsorlu bir isimle yeni bir stadyuma taşınması halinde United'ı desteklemeyi bırakacağını iddia etti.

"Maçlar, futbol tutkusunun içine girmek, bir kulübün hikayesini anlamak, futbolun nasıl kullanıldığını, sonra hayatınızı nasıl yaşadığınızla ilgili bir şey.

"Daha önce en sevdiğim futbol stadyumlarından bahsediyorduk, ama şimdi tüm stadyumların adı Emirates veya Allianz...

"Bu stadyumlar Arsenal ve West Ham gibi kulübün ruhunu ve tarihini kaybetti. Highbury ve Upton Park gibi eski stadyumlarda oynadım.

"Bazı Arsenal taraftarlarıyla konuştum ve bu (yeni) stadyumlardan nefret ediyorlar. kulüplerinin ruhunu kaybettirdiler.

“Neyse ki Old Trafford hala Old Trafford"

"Anfield hala Anfield. Neyse ki Old Trafford hala Old Trafford. Ama Old Trafford'un bir marka tarafından adlandırılan yeni bir stadyum olduğunu hayal edebiliyor musunuz?

"Bir gün bunu yaparlarsa üzgünüm, ama United'ı bırakırım. Ve sonsuza kadar futbolu bırakacağım.

"Ama lütfen bu stadyuma Nestle ya da Amazon demeyin lütfen. Old Trafford, Old Trafford'dur."

Cantona, Old Trafford'da beş yıllık süre boyunca United adına 180'den fazla maça çıktı, 82 gol attı ve kulübün dört Premier Lig şampiyonluğu ve iki FA Cup zaferine ulaşmasına yardımcı oldu.