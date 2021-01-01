Emre Belözoğlu ile Kadıköy'ün havası değişti

Erol Bulut ile Kadıköy'deki son 4 maçından 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile farklı bir kimliğe büründü.

Spor Toto Süper Lig 'in 34. haftasında Fenerbahçe , Ülker Stadyumu'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmayı sarı - lacivertliler 3-0 kazanırken bazı istatistikler ön plana çıktı.

En fazla isabetli şut Mert Hakan'dan

Opta verilerine göre, Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada rakip kaleye 1'den fazla isabetli şut çeken tek isim, iki isabetli şutla Mert Hakan Yandaş oldu.

Karşılaşmada bir de gol atmayı başaran Mert Hakan Yandaş, 55 kez topla buluştu. Rakip ceza sahasında 6 kez topla buluşan Mert Hakan, % 86.1 pas isabetiyle oynadı.

3 kez ikili mücadele kazanan 26 yaşındaki oyuncu 4 kez de sahipsiz topları takımı adına kazanmayı başardı.

Haftalar sonra 3 gol

Fenerbahçe, 25 Ocak'ta sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etmişti. Sarı - lacivertliler o tarihten bu yana ilk kez bir iç saha maçında 3 gol atmayı başardı.

Ligde toplamda 59 gol atmayı başaran Fenerbahçe kalesinde ise 33 gol gördü.

Emre Belözoğlu ile iç saha performansı değişti

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte iç sahada farklı bir kimliğe büründü. Sarı - lacivertliler, Erol Bulut döneminde iç sahada çıktığı son 4 karşılaşmadan 1 puan toplayabilmişti.

Emre Belözoğlu yönetiminde ikinci iç saha maçını da kazanan Fenerbahçe, son iki iç saha maçında 6 puanı hanesine yazdırmış oldu.

33 karşılaşmada topladığı 66 puanla Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.