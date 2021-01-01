El Clasico, Lionel Messi için kâbusa dönüştü

Real Madrid, Barcelona'yı mağlup ederek dümeni ele geçirirken El Clasico da Lionel Messi için kâbusa dönüştü.

La Liga'da şampiyonluk yarışı alev aldı. Sezon başından bu yana iddiasını sürdüren Atletico Madrid direksiyonu Real Madrid'e kaptırdı.

Ligin 30. haftasında evinde Barcelona'yı 2-1 mağlup eden Zinedine Zidane'ın ekibi, Atletico Madrid ile puanlarını eşitledi.

Barcelona'nın tek golünü Oscar Mingueza kaydederken Lionel Messi ise bir El Clasico'dan daha eli boş döndü.

Lionel Messi ne kadar zamandır El Clasico'da gol atamıyor?

Takımının gol yükünü çeken Arjantinli yıldız için El Clasico adeta cehenneme dönüştü.

Lionel Messi, son yedi El Clasico'da da gol şansı bulamadı.

Son olarak 2017-18 sezonunda 6 Mayıs'ta oynanan derbide Luis Suarez'in asistinde topu ağlarla buluşturan Arjantinli yıldız, o tarihten bu yana Real Madrid'e karşı gol atamadı.

Cristiano Ronaldo'nun 2018-19 sezonunda Real Madrid'den ayrılışının ardından Portekizli yıldızdan mahrum kalan El Clasico'ları Lionel Messi de suskun geçiriyor.

Lionel Messi bu sezon

Geçen yaz kulübüyle yaşadığı kontrat krizi nedeniyle Barcelona'da kötü günler geçiren Lionel Messi'nin başkanlık seçimlerinde Joan Laporta'nın seçilmesinin ardından takımda kalacağı iddia ediliyor.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız, bu sezon Barcelona forması ile La Liga'da çıktığı 27 karşılaşmada 23 gol, 8 asist kaydetti.

Lionel Messi bu sezon toplamda 38 karşılaşmada 29 gol, 11 asist üretti.

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