Marcelo Bielsa, Fenerbahçe'nin kapısından nasıl dönmüştü?

Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran Marcelo Bielsa, Giuliano Terraneo sebebiyle Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığının ardından Marcelo Bielsa gündeme geldi ve taraftarlar Arjantinli'nin kulübe gelme fikrine karşı oldukça heyecanlandı.

Premier Lig'in 31. haftasında Pep Guardiola'nın Manchester City'si ile karşılaşan Marcelo Bielsa'nın ekibi 10 kişi oynadıkları karşılaşmadan galip ayrıldı.

Taktikleri ve yöntemleriyle futbol dünyasında iz bırakan ve Guardiola'nın ustası olarak gördüğü Marcelo Bielsa bir dönem Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü.

Aziz Yıldırım ne söyledi?

2015 Ağustos'ta Habertürk'te Sportürk programına katılan Aziz Yıldırım, Giuliano Terraneo sebebiyle Bielsa ile anlaşmadıklarını anlattı.

"Daha önce Marcelo Bielsa ile gittik, konuştuk.

Bielsa daha anlaşmadan önce bizden maç kasetlerini, tesislerin fotoğraflarını, oyuncuların listesini istedi.

En son Giuliano Tarrenao ben bununla kavga ederim dedi, vazgeçti."

Leeds United, Marcelo Bielsa'nın sözleşmesini uzatmak istiyor

Öte yandan Leeds United, Arjantinli menajer ile sözleşme yenilemeyi düşünüyor.

Ancak Marcelo Bielsa, ''sözleşmemi uzatmadan önce sezon sonunu bekleyelim'' diyor.

Premier Lig'deki ilk sezonunda Leeds United, 45 puanla 9. sırada yer alıyor.

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