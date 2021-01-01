"Antonio Conte ile bir yıldan fazla çalışmak çok zor"

Antonio Conte, Inter'in 10 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmaya hazır ancak eski oyuncusu İtalyan teknik adamla çalışmanın zor olduğunu söylüyor

Fernando Llorente, Antonio Conte'nin Inter ile şampiyonluğa yaklaşmasına şaşırmadığını söylüyor.

51 yaşındaki teknik adam, Serie A'da yakın takipçisi Milan'a attığı 8 puan farkla birincilik koltuğunda oturuyor.

Juventus'un ligde kurduğu hakimiyeti bu sezon sona erdiren Inter, 10 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirerek sezon sonunda kupayı kaldırmak istiyor.

Conte'nin Juventus'tan öğrencisi Fernando Llorente, İtalyan teknik adamı birlikte çalıştığı en iyi menajer ilan ediyor.

Fernando Llorente ne söyledi?

Marca'ya konuşan 36 yaşındaki oyuncu, "O bir kazanan. Her şeyini veren bir antrenör, kesinlikle kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam." diyor.

"Fikirlerini çok beğeniyorum. Her oyuncunun en iyi yönünü ortaya çıkarıyor. Çok talepkar bir antrenör."

"Bir yıldan fazla onunla çalışmak çok zor ama o her zaman çalışmak isteyebileceğiniz bir teknik adam."

Bu sezon Inter

Inter ile Milan bu sezon şampiyonluk iddiasını Juventus'un elinden alarak zirve yarışına ortak oldu.

Milan, Inter'i bazı kötü sonuçlarla yarı yolda bıraksa da Conte'nin ekibi istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Bu sezon yalnızca 2 mağlubiyet alan Inter, Serie A'da oynadığı son 13 maçını kaybetmedi.

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