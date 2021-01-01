Edouard Mendy'den tarihe geçen başarı

Chelsea'nin Senegalli kalecisi Şampiyonlar Ligi'nde dokuz maçta kalesini gole kapayarak tamamladı.

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmasında kilit rol oynayan Edouard Mendy, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dokuz karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Mendy tek sezonda bu sayıya ulaşan üçüncü kaleci olarak tarihe geçerken, Valencia'dan Santiago Canizares'i ve Real Madrid'den Keylor Navas'ı takip etti.

Canizares'in 2000-2001, Navas'ın ise 2015-2016 sezonunda yakaladığı başarıyı tekrarlayan Senegalli eldiven ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği ilk dokuz maçta gol yemeyen ilk kaleci oldu.

Chelsea Mendy öncesi kalesini 80 milyon euro karşılığında Kepa Arrizabalaga'ya teslim etmiş ve hayal kırıklığı yaşamıştı.

Muhteşem yükseliş

2017-2018 sezonunda Reims ile Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden 29 yaşındaki kaleci takımının bir üst lige tırmanmasıyla birlikte Fransa'da en üst ligde yer almaya başlamıştı.

Ligue 1'de gösterdiği performansla kısa sürede Senegal Milli Takımı'na da yükselen Mendy, 2019-2020 sezonu öncesinde 7.6 milyon euro karşılığında Rennes'e transfer olmuştu.

Chelsea'nin Kepa'nın bir türlü beklenen seviyeye çıkamaması sonrasında İspanyol eldivenin yerini almasını için 24 milyon euro karşılığında transfer ettiği Mendy ilk sezonunda beklentileri fazlasıyla karşılarken, üç sezon önce Fransa 2. Ligi'nde oynamasına rağmen Şampiyonlar Ligi şampiyonu kaleciler arasına girmeyi başardı.

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