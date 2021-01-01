Douglas Costa Gremio'ya transfer oluyor

Juventus'un Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, altyapısından yetiştiği Gremio'ya transfer oluyor.

Juventus'un bu sezon Bundesliga takımlarından Bayer Münih'e kiraladığı Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, uzun bir Avrupa kariyerinin ardından yeniden ülkesi Brezilya'ya dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Gremio ile masaya oturan 30 yaşındaki oyuncu teklifi büyük oranda kabul etti.

Schira'nın haberine göre Gremio'dan üç yıllık sözleşme karşılığında 10 milyon euro kazanacak olan oyuncunun temsilcileri ile Juventus mevcut kontratın sonlandırılması için son detayları görüşüyor.

Avrupa'ya ilk olarak Mircea Lucescu döneminde Shakhtar Donetsk formasıyla adım atan Costa, Ukrayna ekibinde yıldızlaşmıştı.

Shakhtar'da sergilediği üst düzey performansın ardından Pep Guardiola'nın talebiyle 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Costa, Alman ekibinde geçirdiği iki yılın ardından 40 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.

Juventus'ta üç sezonun ardından kadroda düşünülmeyen Costa, kiralık olarak Bayern'e dönmüştü.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 11 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu bir gol attı. Hansi Flick'in Bundesliga'da sadece üç maçta ilk 11'de şans tanıdığı Costa, 2018'den bu yana Brezilya Milli Takımı'ndan davet almıyordu.

Gremio altyapısından yetişen yıldız oyuncu, yuvaya geri dönerse maaşından da büyük bir fedakarlık yapacak.

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