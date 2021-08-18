Gomez ayrılık sebebini açıkladı: "Gasperini bana saldırdı"

Serie A’dan La Liga’ya transfer olan Arjantinli oyuncu, ayrılığın arkasında yatan nedeni aylar sonra basınla paylaştı.

Ocak ayında Atalanta’dan Sevilla’ya giden Alejandro 'Papu' Gomez, Gian Piero Gasperini’nin kendisine saldırı girişiminde bulunmasının ardından kulüpten ayrılma kararı aldığını söyledi.

Oyuncunun iddiasına göre; teknik direktör Gasperini, Midtjylland’a karşı oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçının devre arasında Gomez’in üstüne yürümüş.

Gomez, Gasperini’nin özür dilemeyi reddetmesi üzerine kulüp başkanı Antonio Percassi ile görüşüp transferini istemiş. Ancak İtalya’da kalmak istemesine rağmen, Percassi onu Serie A kulüplerinden birine satmaya yanaşmamış.

Ne söyledi?

La Nacion gazetesine konuşan Gomez, tartışmanın nasıl başladığına da açıklık getirdi.

“Verdiği bir direktife uymadım. İlk yarının bitmesine 10 dakika vardı, benden sağ kanada geçmemi istedi, ama solda çok iyi oynuyordum ve hayır dedim."

"Maçın ortasında, tüm kameraların önünde bunu yapmamın onu kızdırması oldukça normal. Devre arasında sinirini benden çıkaracağını biliyordum, öyle de oldu.”

“Ama soyunma odasında yaptıkları çizgiyi aştı. Bana saldırmaya çalıştı. Fiziksel şiddet söz konusu olduğunda bunu tolere etmem mümkün değil."

"Kulüp başkanı Antonio Percassi ile görüşüp ona problemi anlattım. Hatalı olduğumu söyledim, kaptan olarak o şekilde davranmamalıydım. Teknik direktörü dinlemeyerek kötü bir örnek oluşturdum. Fakat başkana Gasperini’den özür beklediğimi söyledim.”

Köprüleri yaktı

Beklediği özür asla gelmeyince, Gomez de kulüple arasındakı bağları koparma kararı almış.

“Ertesi gün takım toplantısı yaptık. Teknik direktörden ve takım arkadaşlarımdan yaşananlar için özür dilerim, ama teknik direktörden bir özür gelmedi.”

“Birkaç gün sonra başkanla konuşup Atalanta’da Gasperini ile birlikte çalışmak istemediğimi söyledim. Başkan beni bırakmak istemediğini söyleyince bir soğuk savaş başladı. Kadro dışı bırakıldım ve rezerv takımlar antrenman yapmak zorunda kaldım.”

“Yedi yıl boyunca kulüp için yaptığım onca şeyin ardından beni bir kenara attılar. Başkan, teknik direktöre benden özür dilemesini söyleyecek cesarete sahip değildi. Her şeyi bitiren de bu oldu.”

Taraftarlara seslendi

“İnsanlar neler yaşandığını bilmiyor, bu yüzden anlatıyorum. Doğruyu bilmeyi hakediyorlar ve şimdi doğruları öğrendiler.”

“Bir günde adeta bir hiçe dönüştüm. Gazeteciler bana soru sormayı bıraktı. Sanki varlığım Atalanta’dan silinmiş gibiydi.”

Bence amaçları suçu benim üzerime yıkmaktı. İnsanlar Atalanta’da devam etmek istemediğimi ya da Sevilla’ya para için gittiğimi düşünüp bana kızmış olabilir. Ama bunlar doğru değil. Taraftarların gerçekleri öğrenme zamanı gelmişti.”

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