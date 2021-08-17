Portekizli yıldız, kendisiyle alakalı çıkan transfer söylentilerine veryansın etti.

Her ne kadar son dönemde Lionel Messi transferinin gölgesinde kalmış olsa da Cristiano Ronaldo'nun geleceği de bir hayli merak ediliyor.

Evet şu anda Juventus'ta ve orada kalmaya niyetli. Fakat buna rağmen hakkında yazılan haberler, Portekizli yıldızı çileden çıkarmış durumda. Ronaldo, bu spekülasyonlara yönelik bir mesaj yayınladı.

Ne söylendi?

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Juventus'un yıldızı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, ismi geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlık.

"Beni tanıyan herkes işime ne kadar odaklandığımı bilir. Daha az konuşma ve daha fazla eylem, kariyerimin başlangıcından beri benim yol gösterici mottom olmuştur.

"Ancak son zamanlarda söylenen ve yazılan her şeyi göz önünde bulundurarak duruşumu ortaya koymam gerekiyor.

"Real Madrid'deki hikâyem yazıldı. Kaydedildi. Sözlerle ve sayılarla, kupalarla ve şampiyonluklarla, rekorlarla ve manşetlerle. Bunlar Bernabeu Stadyumu'ndaki müzesinde ve aynı zamanda kulübün her taraftarının aklında.

"Ve elde ettiğimin ötesinde, o dokuz yılda derin bir sevgi dolu bir ilişkim olduğunu hatırlıyorum.

"Bugüne kadar koruduğum ve her zaman besleyeceğim bir sevgi ve saygı. Gerçek Real Madrid taraftarları beni kalplerinde taşımaya devam edecek ve ben de onları kalbimde tutacağım.

"Beni birçok farklı ligdeki bir dizi kulüple ilişkilendiren haberler ve hikâyeler var ve hiç kimse gerçeği bulmaya çalışmakla ilgilenmiyor.

"İnsanların adımla oynamalarına izin veremeyeceğimi söylemek için şimdi sessizliğimi bozuyorum. Kariyerime ve işime odaklanmaya devam ediyorum. Kendimi adadım ve yüzleşmem gereken tüm zorluklara hazırım."

Söylentiler neler?

Portekizli yıldızla ilgili son dönemde birçok haber yazıldı.

En son İspanyol futbol programı El Chiringuito'da, Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid'e dönebileceği iddia edildi.

Programda yer alan habere göre La Liga ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin çok istediği Ronaldo da yeniden eski takımının formasını giymeye sıcak bakıyor ve Juve'den ayrılmayı düşünüyor.

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Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla aslında transfer ihtimalini kapatmış oldu.

Juve'nin tavrı ise bu konuda hâlâ net değil. Kulübün Başkanvekili Pavel Nedved her ne kadar yıldız futoblcunun takımda kalacağını söylese de kulüp, Ronaldo'yu önümüzdeki sezon bedaya kaybetmek istemiyor ve bu yaz ondan para kazanmayı arzulayabilir.

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