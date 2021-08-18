Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na neden yumruk attığı ortaya çıktı

Marcao, Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine "Sen kaptan mısın bana sus diyorsun" diyerek yürümüş.

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan gerginlik Galatasaray'ın ilk hafta galibiyetine kamçı vurdu.

22 yaşındaki takım arkadaşının üzerine yürüyerek yumruk atan Marcao takımın tepksini üzerine topladı.

Brezilyalı stoper Kerem'den özür dilese de hem PFDK hem de kulübünden ceza yolda.

Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na neden yumruk attı?

Sabah 'ın haberine göre; Genç oyuncu ile yaşananların ardından takım içindekiler Marcao ile konuşmama kararı aldı.

"Kerem'e yaptığı bu hareketi affetmiyoruz! Bedelini ödemeli" diyen takım arkadaşları Marcao hakkındaki görüşünü paylaşarak topu teknik heyete attı.

Marcao'nun ise Kerem'e sus işareti yaptığı için sinirlendiği ortaya çıktı.

Saha içinde iki kez yerine geçmesi için uyardığı Kerem'in 'sus' demesine öfkelenen Marcao, "Sen kaptan mısın bana sus diyorsun" diye bağırarak saldırıya geçti.

Marcao, Randers maçı kadrosunda yok

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, St. Johnstone'ı geçerken Play-Off turunda Danimarka'dan Randers takımı ile eşleşti.

Randers maçı kamp kadrosuna Marcao dahil edilmedi.

Marcao ❌



Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosu 👇https://t.co/bVbuwy2s3V — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 18, 2021

Neler yaşandı?

Mücadelenin 62. dakikasında, oyunun durduğu bir anda kendi yarı alanından koşarak gelen Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun üzerine yürüdü.

Kerem’e önce bir kafa darbesi vuran, ardından bir de yumruk atan Marcao’yu diğer Galatasaraylı oyuncular olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Marcao ile Kerem arasında kameralara yansıyan olayın öncesinde sözlü bir tartışma yaşandığı ve Kerem'in Marcao'ya sus işareti yaptığı iddia edildi.

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 🤔 pic.twitter.com/jmcRJ0hffq — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021

Maçın hakemi Erkan Özdamar, pozisyonu VAR’da izledikten sonra Marcao’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Fatih Terim, yaşananların ardından Kerem'e sarılarak oyuncusuna moral vermeye çalıştı.

Öte yandan Brezilyalı oyuncu sarı-kırmızılı takımın sabah yapılan antrenmanında yer almadı.

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